© Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack



Lange Nasen bei Lufthansa-Aktionären: Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie gleich doppelt herabgestuft und das Kursziel um 44 Prozent gekappt. Die Aktie reagiert empfindlich.JPMorgan hat die Bewertung für die Lufthansa-Aktie von "Overweight" auf "Underweight" herabgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 7,00 Euro gesenkt. Analyst Samuel Bland sieht nun alle Netzwerkairlines im europäischen Transport- und Logistiksektor für 2024 mit "Underweight". Er äußert Bedenken über möglichen Druck auf Renditen durch Kapazitätsausweitungen in Zeiten schwächeren Wirtschaftswachstums. Bland favorisiert in seiner Analyse den Billigflieger Ryanair, den er in die "Analyst Focus List" aufnimmt, und schätzt …