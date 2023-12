MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs weitet sein Aktienrückkaufprogramm aus. So sollen bis zu zwei Millionen weitere Aktien zurückgekauft werden, davon rund die Hälfte Stammaktien und rund die Hälfte Vorzugsaktien, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mit. Das Volumen soll sich auf maximal 80 Millionen Euro belaufen. Zudem wurde der Zeitraum des Programms bis zum 30. September 2024 verlängert.

Insgesamt umfasst das erweiterte Aktienrückkaufprogramm damit bis zu acht Millionen Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu maximal 280 Millionen Euro. Fuchs plant, die zurückgekauften Aktien einzuziehen. Damit würde die Kapitalstruktur verbessert, hieß es./nas/mis