Montag, 11. Dezember 2023, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Zigarettenetui von Cartier, einen Geldspielautomaten, eine Büste aus Alabaster, eine Tischwaage und vier Acrylarbeiten von Hilla Jablonsky.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 12. Dezember 2023, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzefigur, einen Anhänger aus Trachtenschmuck, ein Unimog-Schild, einen Porzellan-Papagei, eine Lochplattenspieldose und eine florale Brosche.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 13. Dezember 2023, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Baukasten "Auto-DUX 640", ein Kernstück aus Silber, einen Reisewecker Modell "Europa", eine Tafelbrosche und eine medizinische Knochensäge.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.