FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rio Tinto nach einer jährlichen Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Im Fokus hätten detaillierte Aussagen zum Eisenerzprojekt Simandou gestanden, bei dem nur noch die letzten Genehmigungen ausstünden, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Investitionsanteil des Bergbaukonzerns entspreche ungefähr den Erwartungen, wogegen die angestrebte Produktion aggressiv erscheine./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken