In der Budgetdebatte im Nationalrat sind ganz unterschiedliche Prioritäten sichtbar geworden. Während die Ratslinke die steigenden Ausgaben für die Armee kritisierte, warnten die Bürgerlichen vor einer Aufweichung der Schuldenbremse.Bern - In der Budgetdebatte im Nationalrat sind ganz unterschiedliche Prioritäten sichtbar geworden. Während die Ratslinke die steigenden Ausgaben für die Armee kritisierte, warnten die Bürgerlichen vor einer Aufweichung der Schuldenbremse. SP-Fraktionssprecherin Sarah Wyss (BS) machte in der allgemeinen Debatte zum Budget am Dienstagmorgen die vom Parlament beschlossenen Mehrausgaben für die…

Den vollständigen Artikel lesen ...