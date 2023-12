London (www.fondscheck.de) - HANetf hat den Sprott Copper Miners ESG-Screened UCITS ETF (ISIN IE000IQQEL77/ WKN A3EWMH) aufgelegt, so HANetf Ltd. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der neue ETF ermöglicht Anlegern ein reines, ESG-geprüftes Investment in Kupferminenaktien. Diese sollten langfristig von der globalen Energiewende profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...