2023 haben eine Reihe von Gewitterfronten weltweit grosse und teure Schäden angerichtet. Besonders die USA waren stark davon betroffen.Zürich - 2023 haben eine Reihe von Gewitterfronten weltweit grosse und teure Schäden angerichtet. Besonders die USA waren stark davon betroffen. Aber auch in Europa treten immer häufiger verheerende Gewitter auf und bescheren den Versicherungen hohe Kosten. In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie schätzt das Swiss Re Institute, dass Katastrophen im laufenden Jahr rund um den Globus…

Den vollständigen Artikel lesen ...