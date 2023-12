Nach dem jüngst starken Lauf an Europas Börsen sind die Anleger am Donnerstag etwas vorsichtiger geworden.Paris / London - Nach dem jüngst starken Lauf an Europas Börsen sind die Anleger am Donnerstag etwas vorsichtiger geworden. Vor den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktdaten aus den USA gab der EuroStoxx 50 um 0,15 Prozent auf 4476,41 Punkte nach. Die Erwartung bald wieder sinkender Leitzinsen hatte den Leitindex der Eurozone tags zuvor auf den höchsten Stand seit 2007 getrieben.

