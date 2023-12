© Foto: Richard Drew/AP/dpa



DIe Krypto-Rallye pusht Aktien von Unternehmen wie Coinbase und MicroStrategy in die Höhe und setzt Leerverkäufer unter Druck.Die jüngste Rallye im Kryptowährungsmarkt hat die Aktien von Unternehmen, die in digitalen Vermögenswerten tätig sind, wie Coinbase Global und MicroStrategy, in den vergangenen Wochen sichtlich beflügelt. Dieser Aufschwung stellt Händler, die Short-Positionen halten und gegen diese Unternehmen wetten, vor große Herausforderungen. Seit Anfang September ist Bitcoin um rund 70 Prozent gestiegen, was auch den Aktien des Krypto-Brokers Coinbase und denen von MicroStrategy, einem Softwareunternehmen mit bedeutendem Bitcoin-Vermögen, einen kräftigen Schub gab. …