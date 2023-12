Toronto, ON, 7. Dezember 2023 - Latitude Uranium Inc. ("Latitude Uranium" oder "LUR") (CSE: LUR) (OTCQB: LURAF) (FRA: EI1) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/latitude-uranium-inc/ - freut sich, bekannt zu geben, dass es heute ein endgültiges Arrangement Agreement (das "Arrangement Agreement") mit ATHA Energy Corp. (CSE: SASK) (OTCQB: SASKF) (FRA: X5U) ("ATHA") abgeschlossen hat, gemäß dem ATHA alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Latitude (die "Latitude-Aktien") im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) (das "Arrangement") erwerben wird.

Gemäß den Bedingungen des Latitude-Arrangements erhalten die Aktionäre von Latitude (die "Latitude-Aktionäre") 0,2769 Stammaktien von ATHA (jede ganze Aktie eine "ATHA-Aktie") für jede von Latitude gehaltene Aktie (das "Latitude-Tauschverhältnis"). Das Latitude-Umtauschverhältnis wurde unter Berücksichtigung der jüngsten durchschnittlichen Handelspreise von Latitude und ATHA ermittelt. Basierend auf dem Referenzpreis von ATHA von 1,00 C$ beträgt die implizite Gegenleistung pro Latitude-Aktie 0,28 C$, was einem Aufschlag von 68 % auf den Schlusskurs von Latitude am 6. Dezember 2023 entspricht.

ATHA hat auch einen verbindlichen Vertrag zur Umsetzung des Schemas (das "92E SID") mit 92 Energy Limited (ASX: 92E) ("92E") abgeschlossen, gemäß dem ATHA alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von 92E (die "92E-Aktien") im Rahmen eines Scheme of Arrangement gemäß Teil 5.1 des Australian Corporations Act 2001 (Cth) erwerben wird (das "92E Scheme", zusammen mit dem Arrangement, die "Transaktionen"). ATHA hat außerdem seine Absicht bekannt gegeben, eine oder mehrere Finanzierungen abzuschließen, um gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktionen bis zu 14 Mio. $ aufzubringen (die "gleichzeitige Finanzierung").

Unter der Annahme, dass sowohl das Arrangement als auch das 92E Scheme abgeschlossen werden, jedoch vor Inkrafttreten der gleichzeitigen Finanzierung (siehe ATHAs Pressemitteilung vom 7. Dezember 2023), wird der implizite Marktwert von ATHA (das "Unternehmen") auf Pro-forma-Basis voraussichtlich etwa 267 Millionen $ betragen, wobei die bestehenden Aktionäre von ATHA, Latitude Uranium und 92E jeweils etwa 49,25 %, 25,37 % und 25,38 % des Unternehmens besitzen. [i]

Das Board of Directors des Unternehmens (das "Board des Unternehmens") wird aus bis zu sechs Directors bestehen, von denen vier von ATHA aus den bestehenden ATHA-Directors ausgewählt werden, einer von Latitude Uranium aus den bestehenden Latitude Uranium-Directors und einer von 92E aus den bestehenden 92E-Directors.

Strategische Gründe für die Transaktion:

- Größtes Explorationsportfolio in Kanada: Das Unternehmen wird den Aktionären voraussichtlich 7,1 Millionen Acres an Explorationsflächen in den drei wichtigsten kanadischen Urangebieten zur Verfügung stellen, einschließlich der größten Bestände im Athabasca-Becken (Saskatchewan) und im Thelon-Becken (Nunavut) - zwei der hochwertigsten Urangebiete der Welt.

- Historische Ressourcen mit Erweiterungspotenzial: Das Unternehmen verfügt über zwei Projekte mit beträchtlichem Expansionspotenzial und historischen Mineralressourcenschätzungen von:

2,8 Millionen Tonnen mit 0,69% U3O8, die 43,3 Millionen Pfund U3O8 enthalten, abgeleitet in der Lagerstätte Angilak in Nunavut #_edn2

14,7 Millionen Tonnen mit 0,03% U3O8, die 5,2 Millionen Pfund U3O8 enthalten, angezeigt und 28,3 Millionen Tonnen mit 0,03% U3O8, die 4,4 Millionen Pfund U3O8 enthalten, abgeleitet bei Moran Lake3 und 5,1 Millionen Tonnen mit 0,04% U3O8, die 4,9 Millionen Pfund U3O8 enthalten, abgeleitet bei Anna Lake4 , beide im Central Mineral Belt ("CMB") von Labrador

- Bietet Zugang zu einer jüngsten Entdeckung entlang eines mineralisierten Trends: Die Entdeckung Gemini im Athabasca-Becken ist eine hochgradige Entdeckung im Grundgestein entlang eines mineralisierten Trends mit beträchtlichem Potenzial für weitere Entdeckungen entlang eines wenig erkundeten Korridors.

- Robuste Pipeline von Explorationskatalysatoren: Das für 2024 geplante Explorationsprogramm wird voraussichtlich Folgendes umfassen: Geophysik und Bohrungen nach der Entdeckung des Korridors, Explorationsprogramme auf der grünen Wiese und die Ergebnisse des Bohrprogramms von NexGen Energy im Sommer 2023 auf Gebieten, die ATHAs 10 %ige Beteiligung einschließen und die das größte Explorationsprogramm von NexGen Energy seit der Entdeckung der Lagerstätte Arrow darstellen.

- Starke Bilanz für die Umsetzung von Wachstumsinitiativen: Ohne Schulden und mit einem prognostizierten Barguthaben von über 55 Millionen $5 nach Abschluss der Transaktionen und der gleichzeitigen Finanzierung werden die Explorationsaktivitäten des Unternehmens voraussichtlich bis weit in das Jahr 2025 hinein vollständig finanziert sein.

- Außergewöhnliches Führungsteam: Das fusionierte Board- und Managementteam des Unternehmens verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in allen Facetten der Uranexploration, des Erschließungsbetriebs und der Kapitalbildung, die erforderlich sind, um das Wachstum der Uranressourcen voranzutreiben und den Wert für die Aktionäre zu steigern.

- Gestärktes Kapitalmarktprofil: Die deutlich höhere Marktkapitalisierung des Unternehmens dürfte die Liquidität verbessern und das Interesse institutioneller Anleger erhöhen.

John Jentz, Chief Executive Officer von Latitude Uranium, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, Teil einer solch transformativen Transaktion zu sein, die ein unvergleichliches Uranexplorationsunternehmen schafft, das sich auf die drei wichtigsten Urangebiete Kanadas konzentriert. Die Vorteile für die Aktionäre von LUR liegen auf der Hand: eine unmittelbare Wertsteigerung in Verbindung mit einer kontinuierlichen Beteiligung an einem der solidesten Portfolios von Uranvorkommen mit hoher Wertschöpfung in der gesamten Branche. Das fusionierte Unternehmen wird mit 55 Mio. $4 in bar ausgestattet sein und verfügt über eine Reihe von äußerst komplementären Uranvorkommen im gesamten Explorationsspektrum. Das fusionierte Unternehmen wird über eine größere Größe und Prospektivität verfügen, und wir glauben, dass es in der Uranexplorationsbranche eine erste Adresse sein wird."

Vorteile für LUR-Aktionäre

- Sofortige Prämie für LUR-Aktionäre in Höhe von 56,1 % auf der Grundlage des Schlusskurses der ATHA-Aktien an der CSE am 6. Dezember 2023;

- Kombiniert komplementäre Explorationsanlagen und wird so zum umfassendsten Vehikel für Uranexplorationsaktivitäten in Kanada;

- Einstieg in das Athabasca-Becken mit einer beträchtlichen Pipeline von vollständig finanzierten und laufenden Explorationsprojekten, einschließlich der Gemini-Entdeckung, und einer übertragenen Beteiligung an aktiven Explorationsblöcken, die von NexGen und IsoEnergy gehalten werden;

- Verbesserter Zugang zu Kapital und ein geschätztes Barguthaben von über 55 Millionen Dollar5 ;

- Komplementäre Management- und Technikteams mit Schwerpunkt auf Erschließung und Exploration;

- Die größere Größe schafft eine stärkere Plattform für künftige Fusionen und Übernahmen, einen besseren Zugang zu Kapital und eine erweiterte Research-Abdeckung;

- Potenzielle Aufnahme in auf Uran fokussierte börsengehandelte Fonds, die die Liquidität erhöhen und das Profil der Kapitalmärkte verbessern werden; und

- Potenzielle Neubewertung durch Diversifizierung der Anlagen sowie zusätzliche Explorationsmöglichkeiten.

Empfehlungen des Verwaltungsrats

Nach Rücksprache mit seinen Finanz- und Rechtsberatern hat der Vorstand von Latitude Uranium (der "Latitude-Vorstand") einstimmig beschlossen, dass das Arrangement im besten Interesse von Latitude Uranium ist und hat die Arrangement-Vereinbarung genehmigt. Dementsprechend empfiehlt der Vorstand von Latitude einstimmig, dass die Aktionäre von Latitude für den Beschluss (der "Beschluss zum Arrangement") stimmen, um das Arrangement zu genehmigen.

PI Financial Corp. und Red Cloud Securities Inc. haben dem Vorstand von Latitude eine Fairness Opinion vorgelegt, die besagt, dass zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme und auf der Grundlage und vorbehaltlich der in dieser Stellungnahme genannten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen die Gegenleistung für die Latitude-Aktionäre im Rahmen des Arrangement-Beschlusses aus finanzieller Sicht für die Latitude-Aktionäre fair ist (die "Latitude Fairness Opinions").

Der vollständige Text der Latitude Fairness Opinions, in denen unter anderem die getroffenen Annahmen, die angewandten Verfahren, die berücksichtigten Faktoren und die Einschränkungen und Qualifikationen der durchgeführten Prüfung sowie die Bedingungen des Arrangements beschrieben werden, wird im Management-Informationsrundschreiben von Latitude Uranium (das "Latitude-Rundschreiben") enthalten sein, das den Latitude-Aktionären im Hinblick auf eine außerordentliche Versammlung der Latitude-Aktionäre zur Prüfung des Arrangements (die "Latitude-Versammlung"), die voraussichtlich im ersten Quartal 2024 stattfinden wird, zugestellt werden soll.

Das Arrangement

Das Arrangement wird durch einen gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) durchgeführt, der Folgendes erfordert: die Genehmigung (i) des Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) und (ii) (A) 66 2/3% der Stimmen, die von den Latitude-Aktionären für den Arrangement-Beschluss (wie unten definiert) abgegeben werden; (B) falls erforderlich, eine einfache Mehrheit der Stimmen, die von den Latitude-Aktionären für den Arrangement-Beschluss abgegeben werden, mit Ausnahme der Latitude-Aktien, die von Personen gehalten oder kontrolliert werden, die in den Bedingungen (a) bis (d) von Abschnitt 8.1(2) des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen) beschrieben sind, auf der Latitude-Versammlung; und (iii) eine einfache Mehrheit der Stimmen, die von ATHA-Aktionären auf einer Sonderversammlung der ATHA-Aktionäre, die zum Zweck der Genehmigung des Beschlusses über die ATHA-Transaktionen (die "ATHA-Versammlung") einberufen wird, für den Beschluss über die ATHA-Transaktionen abgegeben werden.

Jeder der Direktoren und leitenden Angestellten von Latitude Uranium hat zusammen mit IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy"), die zusammen etwa 16,2 % der ausgegebenen und ausstehenden Latitude-Aktien repräsentieren, haben mit ATHA Vereinbarungen zur Unterstützung der Stimmabgabe getroffen, in denen sie sich unter anderem dazu verpflichtet haben, bei der Latitude-Versammlung für ihre Latitude-Aktien zugunsten des Arrangement-Beschlusses zu stimmen.

Alle Direktoren und leitenden Angestellten von ATHA sowie das New Saskatchewan Syndicate, die zusammen etwa 32,2 % der emittierten und ausstehenden ATHA-Aktien repräsentieren, haben Stimmrechtsvereinbarungen abgeschlossen, in denen sie sich unter anderem dazu verpflichtet haben, auf der ATHA-Versammlung für ihre ATHA-Aktien zugunsten des Beschlusses über die ATHA-Transaktionen zu stimmen.

Das Arrangement Agreement enthält die für eine Transaktion dieser Art üblichen Zusicherungen und Gewährleistungen sowie die üblichen Übergangsvereinbarungen hinsichtlich des Betriebs der jeweiligen Unternehmen von ATHA und Latitude Uranium. Das Arrangement Agreement sieht auch übliche Schutzmaßnahmen vor, einschließlich einer Kündigungsgebühr von 1.887.357 $, die von Latitude Uranium oder ATHA unter bestimmten Umständen zu zahlen ist. Zusätzlich zu den Genehmigungen der Aktionäre und des Gerichts unterliegt der Abschluss des Arrangements den geltenden behördlichen Genehmigungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Genehmigung der CSE und der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen, die für Transaktionen dieser Art üblich sind. Der Abschluss des Arrangements ist nicht abhängig vom Abschluss des 92E Scheme oder der gleichzeitigen Finanzierung. Der Abschluss des 92E Scheme hängt jedoch unter anderem vom Abschluss des Arrangements ab.

Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Bedingungen wird der Abschluss der Vereinbarung voraussichtlich im ersten Quartal 2024 erfolgen.

Nach Abschluss des Arrangements werden die ATHA-Aktien weiterhin an der CSE gehandelt, vorbehaltlich der Genehmigung der CSE in Bezug auf die ATHA-Aktien, die im Rahmen des Arrangements ausgegeben werden. Die Latitude-Aktien werden nach Abschluss des Arrangements nicht mehr an der CSE notiert sein.

Einzelheiten zu diesen und anderen Bedingungen des Arrangements sind in der Arrangement-Vereinbarung enthalten, die auf dem SEDAR+-Profil von Latitude Uranium unter www.sedarplus.ca verfügbar sein wird. Die vollständigen Einzelheiten des Arrangements werden auch im Rundschreiben von Latitude enthalten sein, das auf dem SEDAR+-Profil von Latitude Uranium verfügbar sein wird.

Beraterinnen und Berater

PI Financial Corp. fungiert als Finanzberater von Latitude Uranium und Cassels Brock & Blackwell LLP fungiert als Rechtsberater von Latitude Uranium. Red Cloud Securities Inc. hat dem Vorstand von Latitude eine Fairness Opinion vorgelegt.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Latitude Uranium wurden von Nancy Normore, M.Sc., P.Geo, dem Vice President of Exploration von Latitude Uranium, einer qualifizierten Person" (gemäß NI 43-101), geprüft und genehmigt.

2. Anmerkungen zur historischen Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Angilak:

Diese Schätzung gilt als "historische Schätzung" gemäß NI 43-101 und wird von Latitude Uranium nicht als aktuell angesehen. Weitere Einzelheiten zur historischen Mineralressourcenschätzung für das Grundstück Angilak finden Sie weiter unten.

a) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

b) Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch geologische, umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, titelbezogene, steuerliche, gesellschaftspolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden.

c) Die Qualität und der Gehalt der in dieser Schätzung gemeldeten abgeleiteten Ressource sind ungewiss, und es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer Aufwertung in eine angezeigte oder gemessene Ressourcenkategorie führen werden.

d) Die Summe der enthaltenen Wertmetalle kann aufgrund von Rundungen abweichen.

e) Es wurde ein Grenzwert von 0,2 % U3O8 verwendet.

f) Die in dieser Pressemitteilung enthaltene Mineralressourcenschätzung gilt als "historische Schätzung" gemäß NI 43-101 und wird von LUR nicht als aktuell angesehen.

g) Von ValOre Metals Corp. in einem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report and Resource Update For The Angilak Property, Kivalliq Region, Nunavut, Canada" (Technischer Bericht und Ressourcen-Update für das Grundstück Angilak, Region Kivalliq, Nunavut, Kanada), erstellt von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol. von APEX Geosciences, Robert Sim, B.Sc., P.Geo. von SIM Geological Inc. und Bruce Davis, Ph.D., FAusIMM von BD Resource Consulting Inc. vom 1. März 2013, berichtet.

h) Wie im oben erwähnten technischen Bericht dargelegt, wurde die historische Schätzung unter der Leitung von Robert Sim, P.Geo, mit Unterstützung von Dr. Bruce Davis, FAusIMM, erstellt und besteht aus dreidimensionalen Blockmodellen, die auf geostatistischen Anwendungen unter Verwendung kommerzieller Minenplanungssoftware basieren. Die Projektgrenzen basieren auf dem UTM-Koordinatensystem (NAD83 Zone14) und verwenden nominelle Blockgrößen von 5x5x5 m bei Lac Cinquante und 5x3x3 m (LxBxH) bei J4. Die Gehalts- und geologischen Informationen stammen von Arbeiten, die von Kivalliq während der Feldsaison 2009, 2010, 2011 und 2012 durchgeführt wurden. Eine gründliche Überprüfung aller Ressourceninformationen und Bohrdaten aus dem Jahr 2013 durch eine qualifizierte Person sowie die Einbeziehung späterer Explorationsarbeiten und -ergebnisse, zu denen auch einige Bohrungen an den Rändern der historischen Ressource nach der Veröffentlichung des technischen Berichts aus dem Jahr 2013 gehören, wären erforderlich, um die historische Schätzung des Grundstücks Angilak als aktuelle Mineralressource zu verifizieren.

i) Die historische Mineralressourcenschätzung wurde in Übereinstimmung mit NI 43-101 und den CIM-Standards zum Zeitpunkt der Veröffentlichung berechnet und geht den aktuellen CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (Mai 2014) und den CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practices Guidelines (November 2019) voraus.

3. Anmerkungen zur historischen Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Moran Lake:

Diese Schätzung gilt als "historische Schätzung" gemäß NI 43-101 und wird von Latitude Uranium nicht als aktuell angesehen. Weitere Einzelheiten zur historischen Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Moran Lake finden Sie weiter unten.

a) Berichtet von Crosshair Exploration & Mining Corp in einem technischen Bericht mit dem Titel "Form 43-101F1 Technical Report on the Central Mineral Belt (CMB) Uranium Project, Labrador, Canada", erstellt von Jeffrey A. Morgan, P.Geo. und Gary H. Giroux, P.Eng, vom 31. Juli 2008, mit einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung für die Moran Lake C-Zone zusammen mit ersten Mineralressourcen für die Lagerstätten Armstrong und Area 1.

b) Sie modellierten drei Pakete in der Upper C-Zone von Moran Lake (Upper C Main, Upper C Mylonite und Upper C West), die Lower C-Zone von Moran Lake, zwei Pakete in Armstrong (Armstrong Z1 und Armstrong Z3) und Trout Pond. Diese Mineralressourcen basieren auf 3D-Blockmodellen, wobei die Gehalte mittels gewöhnlichem Kriging in 10 m x 10 m x 4 m große Blöcke interpoliert wurden. Ein Cutoff-Gehalt von 0,015 % U3O8 wurde für alle Zonen verwendet, mit Ausnahme der Zone Lower C, für die ein Cutoff-Gehalt von 0,035 % verwendet wurde.

c) Eine gründliche Überprüfung aller historischen Daten durch eine qualifizierte Person sowie zusätzliche Explorationsarbeiten zur Bestätigung der Ergebnisse wären erforderlich, um eine aktuelle Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu erstellen.

4. Anmerkungen zur historischen Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Anna Lake:

Diese Schätzung gilt als "historische Schätzung" gemäß NI 43-101 und wird von Latitude Uranium nicht als aktuell angesehen. Weitere Einzelheiten zur historischen Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Anna Lake finden Sie weiter unten.

a) LUR müsste die wissenschaftlichen Informationen überprüfen und verifizieren sowie eine Analyse und einen Abgleich der historischen Bohr- und geologischen Daten durchführen, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu verifizieren.

b) Berichtet von Bayswater Uranium Corporation in einem technischen Bericht mit dem Titel Form 43-101 Technical Report on the Anna Lake Uranium Project, Central Mineral Belt, Labrador, Canada", erstellt von R. Dean Fraser, P.Geo. und Gary H. Giroux, P.Eng. vom 30. August 2009.

c) Zum Zweck der Ressourcenschätzung wurde ein dreidimensionales geologisches Modell der Lagerstätte mit der Modellierungssoftware Gemcom/Surpac erstellt. Es wurde ein solides Modell erstellt, wobei ein Mindestgehalt x Mächtigkeit von 3 Metern mit einem Gehalt von 0,03 % U3O8 zugrunde gelegt wurde. Abschnitte, die diesen Grenzwert nicht erreichten, wurden im Allgemeinen nicht in das Modell aufgenommen. Die Hülle dieser modellierten Zone wurde dann verwendet, um die Mineralisierung für die Zwecke des Blockmodells einzuschränken. 2,5 Meter lange Analysekompositionen, die die mineralisierten Bereiche einhielten, wurden zur Interpolation der Gehalte in Blöcken unter Verwendung von gewöhnlichem Kriging verwendet. Ein durchschnittliches spezifisches Gewicht von 2,93 wurde für die Umrechnung von Volumen in Tonnen verwendet. Die Daten zum spezifischen Gewicht wurden im eigenen Haus erhoben und bestanden aus einem Durchschnitt von siebzehn Proben, die aus dem mineralisierten Abschnitt des Kerns entnommen wurden. Die Ressource wurde anhand von Halbvariogrammen, die auf Suchellipsen angewandt wurden, in gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcen klassifiziert. Alle bei Anna Lake geschätzten Ressourcen fallen in die Kategorie "abgeleitet", da die Bohrungen in großen Abständen durchgeführt wurden. Entweder LUR oder Beaconsfield müssten ein Explorationsprogramm, einschließlich des Twinnings von historischen Bohrlöchern, durchführen, um die Schätzung des Projekts Anna Lake als aktuelle Mineralressource zu verifizieren.

Über Latitude Uranium Inc.

Latitude Uranium erkundet und entwickelt zwei Uranprojekte in Kanada. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Erweiterung der Ressourcenbasis bei Angilak, das zu den hochgradigsten Uranlagerstätten der Welt außerhalb des Athabasca-Gebietes zählt. Darüber hinaus treiben wir das CMB-Projekt voran, das im produktiven Central Mineral Belt in Zentral-Labrador neben der Lagerstätte Michelin liegt und zahlreiche Vorkommen von Uran, Kupfer und potenziellen IOCG-artigen Mineralisierungen aufweist.

Über ATHA Energy Corp.

ATHA ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcengrundstücken konzentriert. ATHA verfügt über das größte kumulative Explorationspaket im Athabasca-Becken und im Thelon-Becken, zwei der weltweit bedeutendsten Becken für Uranentdeckungen, mit insgesamt 4,6 Millionen Acres sowie über ein Portfolio mit 10 % Beteiligung an Claims im Athabasca-Becken, das von NexGen Energy Ltd. (TSX: NXE) und Iso Energy Ltd. (TSX-V: ISO) betrieben wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.athaenergy.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Latitude Uranium Inc.

John Jentz

CEO

mailto:jjentz@latitudeuranium.com

Gebührenfrei: 1-833-572-2333

E-Mail: info@latitudeuranium.com

Website: www.latitudeuranium.com

Twitter: https://twitter.com/LatitudeUr_

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/latitude-uranium-inc/

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die CSE noch ihre Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Keines der Wertpapiere, die im Rahmen der Transaktionen ausgegeben werden sollen, wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert, und alle Wertpapiere, die im Rahmen der Transaktionen ausgegeben werden, werden voraussichtlich im Vertrauen auf verfügbare Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act und den geltenden Ausnahmen der Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten ausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden ergriffen", "auftreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Transaktionen beziehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die erwarteten Vorteile des Arrangements für die Latitude-Aktionäre, die voraussichtliche Zusammensetzung des Board of Directors des Unternehmens, den voraussichtlichen Versand des Latitude-Rundschreibens und das Datum der Latitude-Versammlung, den Zeitplan für den Abschluss des Arrangements und den Erhalt der erforderlichen behördlichen, aktionärsrechtlichen und gerichtlichen Genehmigungen, der Börsen- (einschließlich der CSE) und anderer Genehmigungen, die Fähigkeit von Latitude Uranium und ATHA, das Arrangement zum hier beschriebenen Zeitpunkt und zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt erfolgreich abzuschließen, die Einreichung von Unterlagen auf SEDAR+, die erfolgreiche Integration der Geschäfte von Latitude Uranium und ATHA, die Aussichten der jeweiligen Projekte der beiden Unternehmen, der voraussichtliche Umfang der gleichzeitigen Finanzierung, das geplante Explorationsprogramm des Unternehmens für 2024 und die Pro-forma-Eigentümerschaft des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung von Latitude Uranium zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem Annahmen bezüglich des Unternehmens nach Abschluss des Arrangements, dass die erwarteten Vorteile des Arrangements realisiert werden, der Abschluss des Arrangements, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden, der Gerichte und der Börsen, die Fähigkeit von Latitude Uranium und ATHA, die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig zu erfüllen, andere Erwartungen und Annahmen bezüglich des Arrangements und dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl Latitude Uranium versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten von Latitude Uranium in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Latitude Uranium als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden: die Unfähigkeit von Latitude Uranium und ATHA, das Arrangement abzuschließen, eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitpunkts des Abschlusses und der Bedingungen, zu denen das Arrangement abgeschlossen wird; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss des Arrangements gemäß der Arrangement-Vereinbarung zu erfüllen oder auf sie zu verzichten; die Tatsache, dass die Aktionäre von Latitude oder ATHA dem Arrangement nicht zustimmen; die Tatsache, dass die CSE dem Arrangement und allen damit verbundenen erforderlichen Angelegenheiten nicht zustimmt; die Tatsache, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die aus dem Arrangement erwarteten Vorteile zu realisieren, und der Zeitpunkt der Realisierung dieser Vorteile; Unvorhergesehene Änderungen des Marktpreises für Latitude-Aktien und/oder ATHA-Aktien; Änderungen der aktuellen und zukünftigen Geschäftspläne von Latitudfe Uranius und/oder ATHA und der dazu verfügbaren strategischen Alternativen; die Behandlung des Arrangements gemäß den geltenden Wettbewerbsgesetzen und dem Investment Canada Act; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; jegliche Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens und die Fähigkeit, die Projekte des Unternehmens voranzutreiben; die Bedingungen an den Aktienmärkten im Allgemeinen; die Nachfrage, das Angebot und die Preisgestaltung für Uran; und die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Kanada und anderen Ländern, in denen die jeweilige Partei Geschäfte tätigt. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in Latitude Uraniums jüngstem Jahresinformationsblatt und anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, die unter LURs Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Latitude Uranium verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

