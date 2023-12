Wir alle kaufen gerade in der Vorweihnachtszeit vermehrt online ein. Doch gerade jetzt könnten besonders viele und schwere Betrugsfälle drohen. Welche Bereiche betroffen sind und worauf es zu achten gilt, erklärt unser Ratgeber. Die Vorweihnachtszeit ist, so berichten es Expert:innen übereinstimmend, eine Zeit, in der im E'Commerce besonders viele Betrugsfälle auftreten. Insbesondere Shopbetrug mit Fake-Shops hat sich in den letzten Jahren zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...