Montreal (ots/PRNewswire) -WorkJam, (https://www.workjam.com/) der weltweit führende Anbieter im Bereich digitaler Frontline-Arbeitsplätze, gab heute die Einführung eines branchenweit ersten automatisierten Bescheinigungsmoduls bekannt, das die Einhaltung von Vorschriften für Unternehmen mit einer großen Anzahl von Mitarbeitern auf Stundenbasis vereinfacht. Arbeitgeber können zur Einhaltung der lokalen Arbeitszeitgesetze nun spezifische Fragen in der WorkJam-App erstellen, die Arbeitnehmer beantworten müssen. Das Bescheinigungsmodul vereinfacht die Zeiterfassung für Mitarbeiter und Arbeitgeber gleichermaßen, reduziert Fehler und erhöht gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Effizienz und Transparenz."Unsere Unternehmenskunden benötigen eine einfache Möglichkeit, mit der Mitarbeiter automatisch bestätigen können, dass sie während ihres Arbeitstages alle vorgeschriebenen Essens- und Ruhepausen eingehalten haben", so Steven Kramer, Geschäftsführer von WorkJam. "Wir sind stolz darauf, dieses erste digitale Bescheinigungsmodul anbieten zu können, das unsere Partnerunternehmen und ihre Frontline-Mitarbeiter bei der Einhaltung von Vorschriften, der Dokumentation und der Gehaltsabrechnung unterstützt."In bestimmten Ländern müssen Arbeitnehmer, die stundenweise arbeiten, bestätigen, dass sie die in ihrer Region gesetzlich vorgeschriebenen Essens- und Ruhepausen eingehalten haben, bevor sie sich am Ende ihrer Schicht abmelden. Das neue Bescheinigungsmodul von WorkJam vereinfacht die Einhaltung dieser Gesetze, da sichergestellt wird, dass jeder Mitarbeiter automatisch aufgefordert wird, die Einhaltung der Pausen zu bestätigen, bevor er sich mit der WorkJam-App abmeldet. Arbeitgeber können mit dem Modul die Pausenaktivitäten leicht nachverfolgen, um die Einhaltung der Gesetze genau zu dokumentieren, die Rechenschaftspflicht zu fördern und die Zeit- und Anwesenheitsdaten für ihre Entscheidungsfindung zu nutzen.Unternehmen können das neue Modul außerdem einsetzen, um die Einhaltung anderer verpflichtender Aktivitäten zu gewährleisten. So können sie beispielsweise ihre Mitarbeiter auffordern, vor dem Stempeln zu bestätigen, dass sie sich gesund und arbeitsfähig fühlen. Darüber hinaus können Arbeitgeber mit dem Modul Daten in Echtzeit sammeln und die Kommunikation mit ihren Frontline-Mitarbeitern verbessern, indem sie die Mitarbeiter auffordern, beim Stempeln auf bestimmte Fragen zu antworten. Sie könnten beispielsweise fragen, wie die letzten Schichten gelaufen sind. Zuständige Administratoren können innerhalb der WorkJam-Plattform ganz einfach Fragen einrichten und sie so konfigurieren, dass sie automatisch bestimmten Mitarbeitergruppen oder Teams an bestimmten Standorten gestellt werden. Das digitale Modul macht die manuelle und papiergestützte Zeiterfassung überflüssig und gewährleistet genaue, zeitnahe Verifizierungsprozesse, die den Verwaltungsaufwand und Diskrepanzen reduzieren und die Gehaltsabrechnung und -analyse rationalisieren.WorkJam ist der führende Anbieter im Bereich digitaler Frontline-Arbeitsplätze und ermöglicht es großen Unternehmen, ihre Frontline-Mitarbeiter zu koordinieren, um die Produktivität, das Engagement und die Mitarbeiterbindung zu verbessern. Es handelt sich um die einzige Lösung auf dem Markt, die Module für vier Schlüsselbereiche in einer einzigen App bietet: Terminplanung, Kommunikation, Aufgabenmanagement und Schulung. 2023 wurde WorkJam in die Liste der TIME100 Most Influential Companies aufgenommen, die Unternehmen auszeichnet, die auf der ganzen Welt einen besonderen Einfluss haben.Informationen zu WorkJamWorkJam wurde 2014 gegründet, um das Leben von Arbeitnehmern mit Kundenkontakt zu erleichtern. Als weltweit führender Anbieter im Bereich digitaler Frontline-Arbeitsplätze kombiniert WorkJam Kommunikation, Aufgabenmanagement, Planungswerkzeuge, Lernen und mehr - und das alles in einer einzigen App. WorkJam ist das einzige umfassende und einheitliche System, das die Zusammenarbeit zwischen den Zentralen und ihren Frontline-Mitarbeitern revolutioniert und die Effizienz und Produktivität steigert. Die App ist in über 45 Sprachen mit Inline-Übersetzungen verfügbar und unterstützt Unternehmen dabei, Sprachbarrieren zu überwinden und eine integrative Arbeitsumgebung für alle zu schaffen. WorkJam führt Total Workforce Orchestration® ein. Weitere Informationen erhalten Sie unter WorkJam.com (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.workjam.com%2F&esheet=53216937&newsitemid=20230115005053&lan=en-US&anchor=WorkJam.com&index=3&md5=d9f57cde5398dd2b9265994c9e3ed0ce).