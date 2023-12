Berlin (ots) -Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und die Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft rbb Media haben sich getrennt.Nach Informationen von rbb24 Recherche/rbb-Rechercheteam soll die Trennung bereits Ende November stattgefunden haben. Die Pressestelle des rbb bestätigte auf Anfrage, dass sie "nicht mehr Geschäftsführerin der rbb media" sei. Wie genau es dazu kam, dazu machte der Sender bislang keine Angaben, da es sich um "Personalangelegenheiten" handele. Aus Unternehmenskreisen heißt es, dass ihr dienstlicher E-Mail-Account inzwischen gesperrt sei und die Belegschaft am Donnerstag informiert wurde.Nach Informationen von rbb24 Recherche wurde die rbb-Media im Zusammenhang mit der rbb-Krise geprüft. Der Revisionsbericht soll seit kurzem vorliegen. Bereits im vergangenen Jahr gab es Hinweise auf mögliche Verstöße gegen das Vergaberecht im Zusammenhang mit der Vergabe von Beratungsleistungen für das "Digitale Medienhaus". Wegen der ausufernden Kosten hatte der rbb das Projekt im vergangenen Jahr gestoppt.Die Medienmanagerin hatte ihren Job im November 2018 angetreten, nachdem ihr Vorgänger das Unternehmen damals angeblich auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Nach Recherchen des Portals "business insider" und des rbb-Rechercheteams wurde er weit vor Beginn des Rentenalters in den Ruhestand verabschiedet. Der Sender zahlte dem Medienmanager mehrere Hunderttausend Euro.Die TV-Managerin startete ihr Berufsleben im Zeitungs- und Fernsehjournalismus. Nach Stationen bei Endemol und SAT1 war sie bei der Saxonia in Leipzig angestellt, bevor sie die rbb Media übernahm.Die rbb Media GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Sie ist u.a. für die Vermarktung von Werbezeiten, Merchandising, Programmverwertung sowie Lizenzen, Kooperation und Sponsoring zuständig. Die Medienmanagerin war für rbb24-Recherche nicht erreichbar.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30350Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: rbb24recherche@rbb-online.deInternet: www.rbb24.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5667222