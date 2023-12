Kryptowährungen sind wieder im Kommen und Anleger neigen dazu, sich nicht nur auf die klare Nummer eins Bitcoin zu verlassen. Viele sind auf der Suche nach Coins, die den Marktführer outperformen könnten und davon gibt es viele. Solana (SOL) hat in diesem Jahr zum Beispiel schon eine Wertsteigerung von 500 % hingelegt, während es bei Bitcoin keine 200 % sind. PEPE hat sogar schon eine Kursexplosion von weit mehr als 10.000 % hingelegt. Es wird also schnell deutlich, dass es sich durchaus lohnen kann, bei höherem Risiko nach anderen Coins zu suchen, die die Rendite von Bitcoin in den Schatten stellen können, um so sein Krypto-Portfolio zu diversifizieren. Bei der Wahl des nächsten potenziellen x100 Coins gibt es aber einiges zu beachten. Die Antwort von ChatGPT überrascht jedenfalls.

"Welche 3 Coins würdest du für den Krypto-Bullrun 2024 kaufen? Beziehe dich dabei aber nicht nur auf die größten Coins. Suche auch außerhalb der Top 100 und konzentrier dich dabei auf Coins, die aufgrund der Nachrichtenlage, Stimmung in den sozialen Medien und allen Zahlen, die du findest, das Potenzial haben, um das 10- bis 100-fache zu steigen." Mit dieser Aufforderung kann man die KI schnell überfordern. Füttert man den Bot allerdings noch mit weiteren Informationen, spuckt dieser am Ende doch noch eine Antwort aus, die wir genauer unter die Lupe nehmen werden.

Bitcoin ETF Token ($BTCETF)

Es dauert nicht lange, bis die KI die Aktualität des Themas der Bitcoin-ETFs in den USA aufgreift und daraufhin auch auf den Bitcoin ETF Token ($BTCETF) aufmerksam wird. Dieser ist direkt an die Entwicklungen rund um die Bitcoin-Fonds geknüpft und könnte daher laut ChatGPT schon bald durch die Decke gehen. Kommt es zur Zulassung der ETFs, können bei $BTCETF bis zu 25 % des Token-Angebots geburnt werden, was sich bullisch auf den Wert der verbleibenden Coins auswirken kann.



Neben mehreren Token-Burns kommt der Bitcoin ETF Token mit einer Staking-Funktion, die bereits von einem Großteil der Käufer genutzt wird, wodurch das Umlaufangebot weiter eingeschränkt wird. Das führt dazu, dass beim Handelsstart an den Kryptobörsen die Nachfrage schnell das Angebot übersteigen kann. Das wären die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion.

Aktuell ist der $BTCETF-Token im Vorverkauf erhältlich und steuert hier bereits auf die 3 Millionen Dollar Marke zu. Schon im Presale wird der Preis mehrfach angehoben, wovon frühe Käufer bereits profitieren. Der Vorverkauf ist auf weniger als 5 Millionen Dollar beschränkt und dürfte daher schon bald zu Ende sein. Für das nächste Jahr gibt es Prognosen, die einen $BTCETF-Preis vom 10- bis 20-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises vorhersagen.

Meme Kombat ($MK)

Auch die Tatsache, dass Meme Coins im nächsten Bullrun wieder eine wichtige Rolle spielen könnten, entgeht der KI nicht. Schon in den letzten Jahren haben Coins wie PEPE und DOGE gezeigt, dass Kleinanleger mit Meme Coins innerhalb kürzester Zeit zu Millionären werden können. Vor diesem Hintergrund stößt ChatGPT auch schnell auf Meme Kombat und findet einige Gründe, warum der Coin explodieren könnte.

Bei Meme Kombat handelt es sich um eine Battle-Arena, in der die Figuren der beliebtesten Meme Coins wie PEPE und DOGE gegeneinander antreten können. Die Community kann dabei auf ihren Favoriten wetten und so ihre Token vermehren. Das Wertsteigerungspotenzial, das manche in dem Projekt sehen, ist enorm, da es die Anhänger der beliebtesten Coins auf die Plattform ziehen könnte. DOGE, SHIB und viele andere Meme Coins haben bereits eine starke Community aufgebaut, von der je ein Teil in der Meme Kombat Arena seinen Favoriten anfeuern könnte.

Die erste Battle-Saision startet direkt nach dem Vorverkauf, wodurch es sehr wahrscheinlich ist, dass die Nachfrage nach $MK-Token nach dem Listing an den Exchanges schnell sprunghaft ansteigt, wenn die Plattform durch die Battles bekannter wird und viral geht. Vor diesem Hintergrund ist $MK einer der Meme Coins, dem auch ChatGPT ein enormes Wachstum für 2024 prognostiziert.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)

Ein weiteres Projekt, auf das ChatGPT aufmerksam wird und ein Potenzial von Plus 1.000 % im nächsten Jahr vorhersagt, ist Bitcoin Minetrix ($BTCMTX). Bei Bitcoin Minetrix überzeugt vor allem der innovative Stake to Mine-Ansatz, der es Anlegern ermöglicht, indirekt von steigenden Bitcoin-Kursen zu profitieren, da sie mit $BTCMTX die Möglichkeit erhalten, selbst am Bitcoin Cloud Mining teilzunehmen, ohne dabei Geld an Dritte überweisen zu müssen.

Anleger, die ihre $BTCMTX-Token staken, erhalten dafür eine Rendite in Form von zusätzlichen Token, noch während der Vorverkauf läust. Nach dem Presale geht das Projekt in die Stake to Mine-Phase über. Dabei erhalten Investoren Credits, die sie für das Bitcoin Cloud Mining nutzen können. Dadurch wird es möglich, das digitale Gold zu schürfen, ohne selbst in die teure Hardware zu investieren, die dafür erforderlich ist und ohne die Risiken eingehen zu müssen, die normalerweise mit Bitcoin Cloud Mining einhergehen.

Das Konzept überzeugt Anleger auf ganzer Linie, weshalb der Vorverkauf inzwischen auch mehr als 5 Millionen Dollar eingebracht hat. Die Idee, das Bitcoin Mining wieder für alle zugänglich zu machen und den Prozess wieder zu dezentralisieren, überzeugt nicht nur die Krypto-Community, sondern auch ChatGPT. Während des Vorverkaufs haben Anleger noch die Möglichkeit, zum günstigen Fixpreis einzusteigen, während es nach dem Presale schnell zu erhöhter Volatilität und einer Vervielfachung des Kurses kommen kann.

