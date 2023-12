Massive Gewinnmitnahmen an den Börsen. Bitcoin zieht auch den DAX hoch!

40.500,17 Euro: das ist der aktuelle Preis von Bitcoin. Mit über 5,4 Prozent beendete der führende Coin den heutigen Handelstag. In den letzten sieben Tagen hatte sich der Wert der Kryptowährung um über 15 Prozent steigern können.

Experten sind sich sicher, dass die 41.000er und wahrscheinlich auch noch die 42.000er-Marke noch diese Woche fallen werden. Auch beim DAX lief es heute sehr gut, denn der Index konnte sich um 0,34 Prozentpunkte verbessern.

Bitcoin vs. DAX

In den letzten fünf Tagen zog der deutsche Aktienindex um 2,37 Prozentpunkte an und folgte damit dem Kursverlauf des letzten Monats. Schnell erkennt auch der Laie beim Vergleich der beiden Linien, dass es auffällig viele Gemeinsamkeiten in den Kurven von Bitcoin und DAX gibt.

An den klassischen Börsen ist ebenfalls eine positive Anlegerstimmung vorhanden. Der Bullenmarkt hält hier ähnlich lange an, wie am Kryptomarkt. Schon lange ist bekannt, dass sich DAX und Bitcoin aneinander ausrichten, zumindest phasenweise.

Auch der MDax stieg auf den höchsten Stand seit Mitte September und beim Goldpreis stehen neue Rekordwerte an, die aufgrund der erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank FED, erwartet werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt rechnet niemand mit weiteren Zinserhöhungen", sagte Joe Saluzzi von Themis Trading in der Tagesschau.

Gewinnmitnahmen an der Wall Street

Auch wenn die US-Anleger etwas vorsichtiger agieren, als Investoren in Europa, zieht auch der US-Markt an. Die nächste Entscheidung der FED wird für den 13. Dezember erwartet.

Die Mehrheit der Analysten rechnet damit, dass es beim letzten Treffen in diesem Jahr zu keiner neuen Zinserhöhung kommt. Die Inflationssignale aus China finden ebenfalls Beachtung unter Anlegern.

Die Gewinnmitnahmen an den US-Börsen sind durch den Verkauf von Aktien zustande gekommen, die im Vorfeld deutliche Kursgewinne verzeichneten.

Anleger, die nicht mittel- oder langfristig in Aktien investieren, oder solche, die emotional statt sachlich auf Marktereignisse reagieren, haben durch den Verkauf der lukrativen Aktien Buchgewinne realisiert.

Am Kryptomarkt gibt es weniger Anleger, die an Gewinnmitnahmen nach einem kurzen Anstieg des Bitcoin Preises ihre Coins sofort verkaufen würden. Stattdessen wächst die Zahl der HODLer an. Das sind Wallet-Adressen, die ihre Bestände an Bitcoin länger als 1 Jahr halten.

Inflation hartnäckiger als gedacht

Der Dax konnte im November rund 8 Prozent zulegen. Im gleichen Zeitraum stiegt die Preissteigerungsrate auf fast 9 Prozent. Nur wenige Analysten hatten damit gerechnet, dass die Inflation so hartnäckig bleiben würden, zumindest in Europa.

Denn in den USA, wo deutlich früher als bei uns gegen steigende Preise vorgegangen wurde, sank die Inflation trotz nur robuster Wirtschaftsleistung deutlich schneller als bei uns.

Solche und andere schlechte Nachrichten wirken sich in der Regel auch immer auf die Kurse von Finanzinstrumenten aus. Der deutsche Leitindex pendelte sich in den letzten 48 Stunden immer wieder ein einem scheinbar festgelegten Zeitraum ein.

Mit diesen und anderen Herausforderungen müssen sich Antragsteller aus Sicht der BaFin aber auseinandersetzen.

Neuer Krypto-Token bricht Rekorde

Anders als bei Bitcoin-ETFs und dem DAX stehen bei Bitcoin ETF Token keine strengen Regularien oder Einmischungen von Behörden an. Der Pre-Sales von Bitcoin ETF Token brachte bereits über 3 Millionen US-Dollar zusammen, was das große Interesse der Anleger beweist.

Kryptowährung Bitcoin ETF Token Kürzel $BTCETF Blockchain Ethereum Token Supply 2.100 000,000 Live Seit 05.11.2023 Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards 119 $BTCETF pro Block Mindestbetrag 50 $ Trading DEX Preis im Pre-Sales ab 0,0064 $ Jetzt traden Strategie Mittel- und langfristig, HODLen Kategorie Bitcoin-ETF Thema Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, MATIC, FIAT Pre-Sale Phasen 10 Transaktionsgebühren 0 bis 5 % Marktkapitalisierung 12,39 Millionen US-Dollar Tokenburn 25 % der Token Audit Smart Contract geprüft

Wer an der realen Entwicklung von Bitcoin ETFs in den USA partizipieren will, investiert in Bitcoin ETF Token, denn hier werden Anleger mit jedem erreichten Meilenstein in finanzieller Hinsicht belohnt. Die Unterschiede zu Bitcoin ETFs an den klassischen Börsen, sofern sie genehmigt werden, sind deutlich. Vor allem private Anleger in Deutschland können von den zahlreichen Vorteilen direkt profitieren.

Bitcoin ETF Token Bitcoin ETFs Regulatorik Ohne Genehmigung Unklarer Status Für Wen? Nur private Investoren Nur institutionelle Investoren Verfügbar In Deutschland In den USA Preis Ab 0,0062 $ Ab 100.000 $ Zugang Über Webseite Über Anbieter Staking Optionen Stake-2-Earn Nicht verfügbar Auszahlung Jederzeit Nach Ablauf Prospektpflicht Ohne Mit Smart Contract Extern geprüft Ohne Smart Contracts Steuerung Dezentral Zentral Für Anfänger geeignet geeignet ungeeignet Laufzeit Ohne feste Laufzeit Im Vertrag geregelt Einstieg mit Kryptowährungen Fiat Auszahlung mit Kryptowährungen, Fiat Fiat

Fazit: Könnte die Stimmung an den Märkten derzeit besser sein? Nicht wirklich, denn es sieht nach einem mächtigen Bullenrun aus, der sich insbesondere am Kryptomarkt auftut. Doch auch der DAX, der Goldpreis und der Pre-Sales von Bitcoin ETF Token ziehen deutlich an. Wer noch nicht in Kryptowährungen investiert ist, sollte jetzt über ein Engagement nachdenken.

