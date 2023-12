Krypto News: Nach seiner Verhaftung: Terra Luna Gründer Do Kwon soll an die USA ausgeliefert werden

Do Kwon, der Gründer von Terra (LUNA), steht vor der Auslieferung an die USA, nachdem das Oberste Gericht Montenegros die rechtlichen Voraussetzungen für seine Auslieferung bestätigt hat. Nachdem zunächst noch ungewiss war, ob Kwon in die USA oder Südkorea ausgeliefert werden soll, melden Cointelegraph und andere nun auf X, dass er in die USA kommen soll. Kwon wurde Ende März 2023 in Montenegro verhaftet, nachdem er versucht hatte, mit einem mutmaßlich gefälschten costa-ricanischen Pass in die Vereinigten Arabischen Emirate zu fliegen. Sein südkoreanischer Pass war bereits mehr als fünf Monate zuvor annulliert worden.

Mehrere Milliarden Dollar Schaden

Kwon, der sich nach seinem Weggang aus Singapur im September 2022 zunächst unauffindbar machte, wird von den südkoreanischen Behörden und der US-Justiz wegen Verstößen gegen das Kapitalmarktrecht seines Heimatlandes gesucht. Außerdem liegt gegen ihn eine Interpol-Rote Notiz vor. Terraform Labs, das Unternehmen hinter den Kryptowährungen Terra USD und Luna, hatte Investoren versprochen, dass diese "Stablecoins" sichere Investitionen seien und nicht abstürzen würden. Diese Versprechen erwiesen sich jedoch als falsch, als der Zusammenbruch des Labs im Jahr 2022 ein finanzielles Loch von 40 Milliarden Dollar riss und einen Krypto Winter nach sich gezogen hat, auch wenn das Ereignis natürlich nicht alleine dafür verantwortlich war.

BREAKING: Terra Luna Founder Do Kwon to be extradited to the US. - Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 7, 2023

Nach seiner Verhaftung am Flughafen von Montenegro erhob das US-Bezirksgericht in Manhattan Anklage gegen Kwon, die unter anderem Verschwörung zum Betrug, Wertpapierbetrug, und Verschwörung zur Marktmanipulation umfasste. Kwon und sein Startup standen bereits wegen zivilrechtlicher Anklagen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gegenüber. Terraform Labs versuchte, den Fall abzuweisen, aber im August 2023 lehnte ein Gericht in Manhattan diesen Antrag ab. Kwon und seine Kollegen werden beschuldigt, einen "milliardenschweren Betrug mit Krypto-Assets" inszeniert zu haben.

Trotz des Einspruchs von Kwon gegen die Auslieferungsentscheidung ist nun klar, dass er in die USA ausgeliefert wird. Der Fall hat in Montenegro erhebliche Aufmerksamkeit erregt, und es herrscht eine allgemeine Belastung unter Justiz- und Regierungsbeamten aufgrund des hochkarätigen Charakters des Falles von Kwon?.

Anderthalb Jahre nach dem Crash

Der Zusammenbruch des Terra (LUNA) und TerraUSD (UST) Ökosystems ereignete sich im Mai 2022. Dieser Crash führte zum Verlust von Milliarden von Dollar an Marktwert und hatte weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Kryptowährungsbranche. Der Zusammenbruch von Terra und UST, einem als stabil geltenden Coin, zog Aufmerksamkeit auf die inhärente Volatilität und Risiken im Kryptowährungsmarkt und löste Diskussionen über die Notwendigkeit einer stärkeren Regulierung in diesem Bereich aus.

(Kursentwicklung USTC - Quelle: coinmarketcap)

Inzwischen haben sich die Coins USTC und LUNC (Luna Classic und UST Classic) zwar ein wenig erholt, da diese vor allem in den letzten Wochen immer wieder in den Trends aufgetaucht sind und ihren Wert im letzten Monat vervielfacht haben, allerdings sind sie vom Allzeithoch, bzw. von der Dollar-Anbindung (USTC) immer noch um mehr als 99 % eingebrochen. Eine nachhaltige Besserung ist auch nicht mehr zu erwarten. Zumindest nicht auf das Niveau von vor dem Crash.

(LUNC Kursentwicklung - Quelle: coinmarketcap)

Geschichten wie die von Terra Luna sind leider kein Einzelfall im Krypto-Space. Kurze Zeit später hat Sam Bankman Fried mit dem Fall von FTX ein ähnliches Loch in den digitalen Währungsmarkt gerissen. Heuer hat es zwischenzeitlich danach ausgesehen, als würde mit Binance ein weiterer Knall folgen. Dieser konnte aber zumindest vorübergehend abgewendet werden, nachdem sich die Börset mit dem US-Justizministerium geeinigt hat und der CEO Changpeng Zhao zurückgetreten ist.

Seitdem werden die Rufe nach Regulierungsmaßnahmen verständlicherweise immer lauter. Behörden haben den Kryptomarkt vor allem wegen der folgenschweren Wirtschaftsverbrechen ins Auge gefasst.

Bitcoin ETF Token vor der Kursexplosion?

Beim Bitcoin ETF Token handelt es sich um ein Projekt, das von einer möglichen Bitcoin ETF-Zulassung in den USA extrem profitieren könnte, da die Tokenomics vorsieht, dass 5 % des Gesamtangebots geburnt werden, sobald die Fonds zugelassen werden. Kommt es nach der Zulassung zur Markteinführung des ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds, werden weitere 5 % geburnt. Insgesamt gibt es fünf Ereignisse, bei denen bis zu 25 % der Token geburnt werden können.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken.com)

Die Strategie, Token zu burnen, wenn die ETFs in den USA zugelassen werden, überzeugt Investoren, die bereits $BTCETF-Token im Wert von fast 3 Millionen Dollar gekauft haben. Damit ist inzwischen weit mehr als die Hälfte der Token, die für den Presale vorgesehen sind, ausverkauft. Unter diesen Umständen dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der Rest auch verkauft ist und $BTCETF an den Kryptobörsen gelistet wird.

Beobachter gehen davon aus, dass der Kurs nach dem Listing an den Exchanges schnell um ein Vielfaches steigen kann, vor allem wenn unmittelbar nach dem Handelsstart die Bitcoin ETFs in den USA genehmigt werden. Das Timing könnte nicht besser sein und das Thema ist aktueller denn je, weshalb der Vorverkauf die letzte Möglichkeit sein könnte, $BTCETF so günstig zu kaufen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

