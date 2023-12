Der 5. World Media Gipfel (Zweig Yunnan) und das 2. Yunnan International Communication Forum haben am 6. Dezember 2023 in Kunming, der Hauptstadt der Provinz Yunnan Province im Südwesten von China, begonnen. Es versammeln sich mehr als 300 Vertreter von ungefähr 80 Institutionen, wie zum Beispiel Medienunternehmen, internationale Organisationen und Think Tanks aus fast 30 Ländern und Regionen

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231206635469/de/

The 5th World Media Summit (Yunnan Branch) and the 2nd Yunnan International Communication Forum kicks off in Kunming on Dec. 5 (Photo: Business Wire)

Während der Eröffnung des Gipfels am 5. Dezember wurde eine Initiative aus Kunming vorgestellt, ein Thema unter dem Titel "Ein Lifestyle namens Yunnan". Darüber hinaus wurde eine Liste mit den populärsten Begriffen in der internationalen Kommunikation veröffentlicht, die von Xinhuanet erstellt wurde.

Gemäß der Tagesordnung für den Gipfel werden die Teilnehmer sich mit einer Reihe von Themen befassen. Dazu gehören neue Möglichkeiten für internationale Medienkooperationen dank der Belt and Road Initiative, die internationale Werbung für Städte am Beispiel von "Ein Lifestyle namens Yunnan", internationaler Kulturaustausch und internationales Unternehmensbranding. Die Teilnehmer werden auch einige Orte in Kunming besuchen.

Die Provinz Yunnan liegt im Südwesten von China und ist ein Tor zu Südost- und Südasien. In Yunnan leben zahlreiche Ethnien, zusätzlich zu den Han-Chinesen gibt es hier 25 sogenannte ethnische Minoritäten.

Das Ökosystem von Yunnan ist sehr divers, allerdings gibt es keine Meere und Wüsten. Für die Biodiversität in China oder sogar weltweit spielt diese Provinz eine wichtige Rolle. Deshalb wird Yunnan auch als "Königreich der Tiere", "Königreich der Pflanzen" oder "Garten der Welt" bezeichnet.

Im Jahr 2021 erregte die epische Reise der wandernden asiatischen Elefanten von Yunnan nach Norden und wieder zurück in den Süden weltweit Aufsehen.

Nun zeigt Yunnan in der Episode "Ein Lifestyle namens Yunnan" das grüne, farbige, harmonische, glückliche, offene und inklusive Leben in dieser Region.

Bei der Eröffnung des Gipfels sprach die Provinz Yunnan an die gesamte Welt eine Einladung aus, und regte dazu an, den "Lifestyle namens Yunnan" selbst zu erkunden: die wunderbare Natur, den besonderen menschlichen Touch und das poetische Habitat. Alle sollten den Lebensstil von Yunnan genießen und die Wunder des Lebens gemeinsam erfahren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231206635469/de/

Contacts:

Kontakt: Shelly Wang

E-Mail: info@xinhuaeurope.com