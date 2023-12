Krypto News Dogecoin: Was verbirgt sich hinter CRYPT000DOGE?

Dogecoin, der erfolgreichste Meme-Coin, ist in vielen Arten am Kryptomarkt handelbar. Nicht nur als physischer Coin steht DOGE an öffentlichen Handelsplätzen zur Verfügung, sondern auch als Derivate.

Wer aber nach einem Dogecoin ETF oder einer Dogecoin Aktie sucht, wird kein passendes Finanzinstrument am Markt finden. Dennoch gibt es eine geheimnisvolle ISIN Nummer, die üblicherweise nur für registrierte Wertpapiere ausgegeben wird.

Doch was verbirgt sich hinter CRYPT000DOGE?

Kann der Dogecoin wieder steigen?

Mit einem Preis von 0,0898 Euro zeigt sich heute DOGE bei CoinMarketCap mit fast 4 Prozent im Minus. Doch die letzten sieben Tagen liefen grandios für den beliebtesten Meme-Coin am Markt, denn der Coin konnte fast 17 Prozent zulegen.

Auch im Monatschart zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend nach Monaten der Meme-Coin-Flaute. Über 33 Prozent ging es rauf für DOGE.

Auf Basis dieser Handelssignale und historischen Daten kann Dogecoin aus unserer Sicht wieder steigen. Hier müssten wir aber sagen weiter steigen, denn dass ist es, was Anleger wirklich interessiert. Schließlich herrscht gerade Aufbruchstimmung an den Märkten.

Und natürlich hoffen auch die Anhänger von Meme-Coins, dass die positiven Signale von Bitcoin und anderen Altcoins auf den Meme-Sektor überspringen.

Welcher Meme Coin ist besser als Dogecoin?

Gerne geben Analysten einen Vergleich der besten Meme-Coins an, wenn sie Kurs-Prognosen erstellen oder Vorhersagen über die weitere Entwicklung eines Coins machen wollen.

Der direkte Vergleich von Dogecoin, Shiba Inu, PEPE und Meme Kombat, einem neuen Meme-Coin am Markt, macht deutlich, wie groß die Unterschiede der einzelnen Memecoins sind.

Meme Kombat Dogecoin Shiba Inu PEPE Plattform Online-Wetten Meme-Coin Meme-Coin Meme-Coin Token $MK DOGE SHIB PEPE Zweck Krypto-Schlachten Unterhaltung DEX, Layer 2 NFT-Collection Besonderheit 11 Meme-Charaktere VIP-Unterstützung BONE, LEASH Begrenzter Tokensupply Tagestrend Aufwärts Aufwärts Aufwärts Abwärts Wochentrend Aufwärts Abwärts Abwärts Abwärts Monatstrend Aufwärts Aufwärts Aufwärts Aufwärts Staking-Rendite 458 % Kein Staking Kein Staking Kein Staking Native Blockchain Nein Ja Nein Nein Deflationär Tokenburn ohne Tokenburn Tokenburn Tokenburn

Anleger entscheiden sich für einen oder mehrere dieser Meme-Coins, wenn sie ihr Depot diversifizieren wollen. Anleger von Meme Kombat sind meistens Investoren, die nach hohen Renditen suchen.

Besonders neue Coins am Markt haben diese überdurchschnittlich hohen Renditechancen und Analysten bestätigen auch Meme Kombat sein hohes Potenzial.

Was ist CRYPT000DOGE?

Klassische Finanzinstrumente an den traditionellen Börsen unterliegen strengen Regulierungen und müssen zahlreiche Vorgaben einhalten. Anleger können nach den Vermögenswerten suchen, in dem sie eine ISIN Nummer im Web eingeben.

Nun hat sich ein cleveres Köpfchen eine Pseudo ISIN Nummer für den Meme-Coin Dogecoin ausgedacht. Anhand der vielen Nullen und den ersten Ziffern CRYPT lässt sich aber bereits erkennen, dass es sich um eine Fantasiekennzahl handelt.

Hinter CRYPT000DOGE verbirgt sich also nicht anderes als der Meme Coin von DOGE. Klickt man auf die entsprechenden Webseiten im Netz, wird man über die aktuellen Doge-Kurse informiert.

Dogecoin physisch kaufen oder als Derivat?

Das Anlegen einer solchen Fantasie-ISIN-Nummer zeigt schon, wie groß das Interesse an Dogecoin und seinen Derivaten sein muss. Offenbar sind Anleger auf der Suche nach Alternativen zum Kauf des physischen DOGE Coins. Auch das Verhältnis des Währungspaares DOGE/USD ist bullisch.

Anleger müssen entscheiden, ob sie langfristig an der Kursentwicklung von Dogecoin partizipieren oder lieber auf die kurzfristige Kursentwicklung setzen wollen. Mit mittel- bis langfristigem Engagements sind Anlagen in den physischen Coin zu empfehlen.

Für kurzfristiges Investment sind Krypto-CFDs interessante Vermögenswerte. Das starke Anlegerinteresse belegt auch die jüngsten Nachrichten von Binance, nachdem die Binance Web3 Wallet die Integration von Dogecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin und Sei networks abgeschlossen hat.

Die beste Dogecoin-Alternative

Ein neuer Coin gilt heute als beste, bisher bekannte, Dogecoin-Alternative. Vielleicht wird auch zu Meme Kombat demnächst eine Fantasie-ISIN-Nummer erstellt, wer weiß!

Fakt aber ist, der Pre-Sales des nativen Utility-Tokens $MK läuft mit großem Erfolg. Schon über 2,68 Millionen USD wurden von Privatanlegern aus Deutschland in Meme Kombat investiert.

Doch was macht Meme Kombat anders als Dogecoin?

Kryptowährung Meme Kombat Kürzel $MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis ab 0,235 $ Jetzt traden! Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Da wäre zunächst mal der Mehrwert zu nennen, den Meme Kombat seinen Anlegern bietet. Bei Dogecoin handelt es sich um eine reine Spaßwährung, aber bei Meme Kombat setzen die Entwickler auf die finanzielle Belohnung von Investoren statt nur guter Unterhaltung.

Ergänzt wird das nachhaltige Konzept durch die Integration einer Online-Wett-Plattform, die vom nativen Meme Kombat Token MK getragen wird.

$MK wird nicht nur zum Staking verwendet, sondern auch als Einsatz auf die verschiedenen Online-Wetten genutzt. Das Staking bietet derzeit eine jährliche zu erwartende Rendite von 321 Prozent laut des Staking-Dashboards von Meme Kombat.

Über 73 Prozent der gekauften MK-Token wurden von Anlegern bisher im Smart Contract des Protokolls gesperrt. Meme Kombat ist die vielleicht beste Dogecoin-Alternative, weil Anleger so deutlich finanziell partizipieren und die Chance auf ein passives Einkommen erhalten.

Fazit: Meme Kombat ist aus unserer Sicht die derzeit beste Dogecoin-Alternative am Markt und Anleger kaufen den Pre-Sales schnell leer. Nur noch wenige Tage stehe der MK-Token für den Einstiegspreis von nur 0,235 USD zur Verfügung.

