4 Meme-Coins mit explosiven Potenzial im Bullenmarkt

Meme-Coins haben in der Vergangenheit nicht nur die Herzen vieler Anleger höher schlagen lassen, sondern auch sehr oft deren Geldbörsen. Vor allem die oftmals großen und treuen Communities hinter den einzelnen Meme-Coins können für ein explosives Potenzial sorgen. Aber welche Meme-Coins sind zum aktuellen Zeitpunkt die besten und könnten im Bullenmarkt zu den Top-Performern am Kryptomarkt gehören? Wir haben die Antworten in diesem Beitrag.

Dogecoin (DOGE)

Das Jahr 2021 gehörte zweifelsfrei dem Dogecoin. Durch Elon Musk ist der Coin in dem besagten Jahr unaufhaltsam in die Höhe geschossen. Damit gehört der Meme-Coin unweigerlich zu den bekanntesten in der Kryptoszene und weit darüber hinaus. Den Coin gab es allerdings schon seit dem Jahr 2013, als zwei Software-Ingenieure die Kryptowährung auf den Markt gebracht haben. Das Ziel der zwei Software-Ingenieure war es, sich mit dem Dogecoin über den Bitcoin lustig zu machen.

Aus technischer Sicht basiert der Coin auf der Bitcoin-Blockchain-Architektur und kann im Prinzip zum schnellen Versenden von Geld genutzt werden. Für die Überprüfung und Sicherung der Transaktion wird dadurch, wie beim Bitcoin auch, der sogenannte Proof-of-Work Konsensmechanismus genutzt. Damit kann der Coin von Minern durch den Einsatz von Rechenleistung geschürft werden. Doch viel relevanter als der reine Nutzen hinter dem Meme-Coin ist die Community, die in den letzten Tagen wieder sehr aktiv geworden ist.

Innerhalb der letzten vier Wochen ist der Dogecoin um mehr als 30 Prozent in Richtung Norden gesprungen und notiert damit wieder 0,093 Euro. Davon entfallen alleine 7 Prozent auf den gestrigen Tag. Zudem gilt es anzufügen, dass das bisherige Allzeithoch bei einem Kurs von 0,60 Euro liegt, womit sich alleine bis dahin ein Kurspotenzial von fast 550 Prozent ergibt. Für den Bullrun könnte der Dogecoin damit genau der richtige Meme-Coin für das Portfolio sein. Die Marktkapitalisierung liegt darüber hinaus bei 14,3 Milliarden US-Dollar.

Shiba Inu (SHIB)

Der Shiba-Coin gilt als direkte Konkurrenz zu Dogecoin und wurde erstmals im August 2020 veröffentlicht. Die Community hinter dem Token gehört dementsprechend zu den größten der Szene. Alleine auf "X" folgen dem Account von Shiba Inu rund 3,7 Millionen User. Blickt man auf 2021 zurück, dann hat der Meme-Coin mehr als 200 Prozent binnen weniger Tage an Wert gewonnen, im gleichen Zeitraum wie der Dogecoin. Hauptverantwortlich für den Preissprung war auch hier wieder vorrangig Elon Musk. Hätte man allerdings bereits bei Auflage in 2020 investiert, wäre bis zum Allzeithoch ein unglaublicher Gewinn von Faktor 216.687 entstanden.

Doch was steckt eigentlich hinter dem Coin? Bei dem SHIB-Token handelt sich um einen ERC-20-Token, der von Ethereum unterstützt wird. Da der Coin damit von Ethereum anhängig ist, wird auch hier der gleiche Konsensmechanismus wie bei Ethereum verwendet, sprich das sogenannte Proof-of-Stake. Dafür steht die sogenannte ShibaSwap-Börse zur Verfügung.

Blickt man auf die letzten Wochen, dann notiert Shiba Inu auf Monatsbasis um rund 20 Prozent in der Gewinnzone. Am gestrigen Mittwoch ist der Meme-Coin dem entgegen alleine um 7,8 Prozent angestiegen und liefert ein deutliches, wohin die Reise in den kommenden Wochen hingehen könnte. Für den Bullrun steht Shiba Inu dem Dogecoin nichts nach und schafft es derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,9 Milliarden US Dollar.

Pepe (PEPE)

An dieser Stelle knüpft Pepe unmittelbar an, der verhältnismäßig zu den jüngsten Meme-Coins am Kryptomarkt gehört. Erst im April hat die Auflage stattgefunden und danach hat es nur wenige Tage gedauert, bis der Coin förmlich explodierte. Innerhalb von zwei Wochen hat der PEPE-Coin für eine Rendite von über 50.000 Prozent gesorgt und brach damit alle bestehenden Rekorde. Die Marktkapitalisierung durchbrach in diesem Zusammenhang die Marke von einer Milliarde US-Dollar. Der Grund dafür? Eine der stärksten Communitys überhaupt. Denn lange vor dem Pepe-Coin war die Comicfigur Pepe bereits Kult und in vielen Memes zu finden.

Der Pepe-Coin selbst basiert wie der Shiba-Coin auf dem Ethereum-Netzwerk. Damit stellt er einen ECR-20-Token dar und kann ebenso gestaked werden. Dafür stehen diverse Plattformen zur Verfügung, die Kryptobörse Kraken ist nur ein Beispiel. Aber der Pepe-Coin hat noch weit mehr zu bieten. Wer das Netzwerk nutzen möchte, kann dies nahezu kostenfrei, denn für Transaktionen fallen nur minimale Gebühren an.

Neben den günstigen Transaktionskosten des Meme-Coins hat Pepe einen weiteren großen Vorteil zu bieten. Das Stichwort lautet an der Stelle: Verbrennung. Mit jeder Transaktion, die über das Netzwerk getätigt wird, wird ein Teil der Transaktionskosten für immer verbrannt. Der Pepe-Coin ist damit deflationär, was langfristig das Potenzial deutlich erhöht. Aber auch kurzfristig sorgt die Pepe-Community für Auftrieb. Innerhalb der vergangen vier Wochen ist Pepe um 34 Prozent angestiegen und positioniert sich damit stark bullisch.

Tamadoge (TAMA)

Tamadoge ist unser vierter Meme-Coin mit großem Potenzial für den anstehenden Bullrun. Erst im vergangenen Jahr ist der Token an den Start gegangen und hat seitdem bereits eine große Community aufgebaut. Alleine nach dem Listing des Coins hat er seinen frühzeitigen Investoren eine Rendite von rund 1.000 Prozent eingebracht. Anders als die meisten anderen Meme-Coins bringt Tamadoge einen echten Mehrwert und stellt den Native Token des Tamadoge-Ökosystems dar.

Das Tamadoge-Ökosystem als solches besteht aus Play-to-Earn-Spielen und NFTs. Alleine dadurch ergibt sich ein hohes Wachstumspotenzial für die Zukunft. Aus technischer Sicht ist der TAMA-Token ebenfalls ein ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert. Ein Blick auf die letzten Wochen verrät schnell, dass nach wie vor in Tamadoge ein enormes Potenzial steckt. Auf der Basis von vier Wochen steht der Meme-Coin um 16 Prozent im Plus, das meiste davon innerhalb der letzten sieben Tage. Damit empfiehlt sich Tamadoge bestens für die Aufnahme ins Portfolio.

Daneben startet der Presale von Bitcoin ETF so richtig durch und steht kurz davor die Marke von drei Millionen US-Dollar zu knacken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Presale erst vor rund einem Monat an den Start gegangen ist. Aber was der BTCETF ist? Im Grunde ist der BTCETF ein innovativer ECR-20-Token, der auf den Hype rund um den Bitcoin-Spot-ETF aufbaut. Mit jedem Schritt in Richtung offizielles Listing profitieren die Investoren des Presales unmittelbar, zum Beispiel durch Token-Verbrennung.

