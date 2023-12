52 Unternehmen arbeiteten in 16 Labors in acht Ländern zusammen

Zu den wichtigsten Aktivitäten gehörten Subsystem- und End-to-End-Tests, Sicherheitstests, erweiterte RIC-Tests und Feldversuche

Die O-RAN ALLIANCE, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Funkzugangsnetze offen, intelligent, virtualisiert und vollständig interoperabel zu gestalten, hat heute den erfolgreichen Abschluss des O-RAN ALLIANCE Global PlugFest Fall 2023 bekannt gegeben.

O-RAN Global PlugFests sind regelmäßig stattfindende Veranstaltungen, die von der O-RAN ALLIANCE organisiert und mitgesponsert werden, um den effizienten Fortschritt des O-RAN-Ökosystems durch gut organisierte Tests und Integration zu ermöglichen. Hersteller und Anbieter kommen zusammen, um ihre Produkte und Lösungen zu testen, zu bewerten und zu verifizieren.

Das O-RAN Global PlugFest Fall 2023 führte kritische Tests und Validierungen von O-RAN-Technologien durch, um die kontinuierliche Übernahme durch die Industrie zu unterstützen und zu fördern. Im Rahmen der Tests konnten die Teilnehmer die Konformität, Leistung und Interoperabilität von O-RAN-Geräten überprüfen. Außerdem wurden Fragen zur Überwindung von Hindernissen für eine breitere Einführung der Technologie geklärt und neue Funktionen, Szenarien und Anwendungen erkundet. Bemerkenswert ist, dass zwei Labore Feldversuche mit O-RAN-Geräten durchgeführt haben, eines in einer ländlichen Umgebung und das andere in einer städtischen Umgebung.

Das O-RAN Global PlugFest Fall 2023 wurde von 24 großen Betreibern, offenen Test- und Integrationszentren (OTIC) und unabhängigen Institutionen mitveranstaltet. Sie wurde von September bis November 2023 in 16 Labors in Asien, Europa und Nordamerika durchgeführt, mit 52 teilnehmenden Unternehmen oder Institutionen, von denen viele an mehr als einem Ort teilnahmen.

"Die kontinuierliche Beteiligung der Industrie am Global PlugFest zeigt das Engagement und die Fortschritte bei der Förderung von O-RAN", sagte Alex Jinsung Choi, Chair of the Board von O-RAN ALLIANCE und SVP Group Technology, Deutsche Telekom. "Beim Fall 2023 PlugFest haben wir den Umfang der Tests über die laborgestützte Konformität und Interoperabilität von Geräten hinaus erweitert. Die Sicherheitsüberprüfung war während des gesamten PlugFest eine Priorität. An mehreren Orten wurden RIC-Demonstrationen zur Energieeinsparung durchgeführt, die das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele ermöglichten. Und die Teilnehmer haben KI/ML für die intelligente Automatisierung des Netzwerkbetriebs eingesetzt."

Teilnehmer am O-RAN Global PlugFest Fall 2023

O-RAN ALLIANCE freut sich über das große Interesse der Gemeinschaft an den Tests und der Integration auf dem O-RAN Global PlugFest Fall 2023 und möchte sich bei den Gastgebern, Laboren und Teilnehmern aus der O-RAN-Gemeinschaft bedanken, darunter:

Aarna Networks, Actiontec, Aira Technologies, AirHop Communications, Analog Devices, Anritsu, AT&T, CableLabs, Calnex Solutions, Ciena, COSMOS Lab, Dell Technologies, Deutsche Telekom, Digital Catapult, DISH, DZS, EANTC, EURECOM, ETRI Electronics and Telecommunications Research Institute, Fujitsu, Future Connections, Hewlett Packard Enterprise, HFR, i14y Lab, Infinera, Innowireless, Intel, Juniper Networks, KDDI, Keysight Technologies, LENOVO, LG Uplus, MAVENIR, NEC, Net AI, National Instruments, NIST, Nokia, NTT DATA, NTT DOCOMO, NVIDIA, Orange, PHYTunes, POWDER Lab Site, Qualcomm, Quanta Cloud Technology, Radisys, Rakuten Mobile, Rakuten Symphony, Red Hat, Ribbon, Rimedo Labs, Rohde&Schwarz, Samsung Electronics, Sercom, Simnovus, SK Telecom, SoftBank, Software Radio Systems, SOLiD, Spirent Communications, Super Micro Computer, Telefonica, TIM, UNH-IOL, Verizon, VIAVI Solutions, VMware, Vodafone, VVDN, Wind River, Wiwynn Corporation, Xena Networks und YRP (Yokosuka Research Park) R&D Promotion Committee.

Über die O-RAN ALLIANCE

Die O-RAN ALLIANCE ist eine weltweite Gemeinschaft von mehr als 300 Mobilfunkbetreibern, Anbietern sowie Forschungs- und akademischen Institutionen, die in der "Radio Access Network"-Branche (RAN, ein Funkzugangsnetz) tätig sind. Da das RAN ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Mobilfunknetzes ist, besteht die Aufgabe der O-RAN ALLIANCE darin, die Branche in Richtung intelligenterer, offener, virtualisierter und vollständig interoperabler Mobilfunknetze umzugestalten. Die neuen O-RAN-Spezifikationen ermöglichen ein wettbewerbsfähigeres und lebendigeres RAN-Anbieter-Ökosystem mit schnellerer Innovation zur Verbesserung des Benutzererlebnisses. Mobilfunknetze auf O-RAN-Basis verbessern gleichzeitig die Effizienz der RAN-Bereitstellung sowie den Betrieb durch Mobilfunkbetreiber. Um dies zu erreichen, veröffentlicht die O-RAN ALLIANCE neue RAN-Spezifikationen, bringt offene Software für das RAN heraus und unterstützt ihre Mitglieder bei der Integration und Prüfung ihrer Implementierungen.

