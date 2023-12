Brüssel - EVP-Chef Manfred Weber (CSU) will das auf EU-Ebene vereinbarte Verbrenner-Aus ab 2035 kippen. "Wenn meine Fraktion nach der Europawahl eine Mehrheit herstellen kann, werden wir das vom Europäischen Parlament in dieser Legislaturperiode beschlossene Verbrenner-Verbot rückgängig machen", sagte Weber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Freitagausgaben).



So sollten Verbrenner auch nach 2035 zugelassen werden können, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden. In dem EU-Gesetz ist für 2026 eine Revision der Pläne verankert. Es wird zum Beispiel geprüft, wie viele Ladestationen gebaut und Elektroautos verkauft worden sind. "Diese Revision möchte ich nutzen, um diese von Rot und Grün betriebene Entscheidung, die zu massiven Wettbewerbsnachteilen für die EU führt, zu heilen", erklärte Weber.



Experten zufolge werden mittelfristig nicht genügend E-Fuels vorhanden sein, um damit neben dem Flugverkehr, für den etwa Batterien zu schwer wären, auch den Autoverkehr zu betreiben.

