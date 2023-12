Gembloux, Belgien (ots/PRNewswire) -Full-Life Technologies (Full-Life), ein voll integriertes globales Radiotherapeutika-Unternehmen, gab heute den Bau seiner neuen Good Manufacturing Practices (GMP)-konformen Produktionsanlage für Radiopharmazeutika in Gembloux, Belgien, bekannt. Diese strategische Investition zielt darauf ab, die End-to-End-Lösung von Full-Life voranzutreiben, indem die Produktionskapazitäten für Radiopharmazeutika an einem wichtigen logistischen Knotenpunkt ausgebaut werden, um die rechtzeitige Versorgung und Lieferung an Patienten weltweit zu gewährleisten. Das Unternehmen feierte diesen Anlass mit einer Zeremonie zur Grundsteinlegung."Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Full-Life zu einem integrierten radiopharmazeutischen Unternehmen und unterstreicht unser Engagement für Spitzenleistungen und Innovation in der Radiotherapie", sagte Philippe van Put, General Manager von Full-Life Technologies Europe. "Effektives Herstellungs- und Lieferkettenmanagement ist der Schlüssel zur Entwicklung und Vermarktung von Radiopharmazeutika. Diese Anlage wird eine zuverlässige Versorgung für die klinische Entwicklung sicherstellen, und Gembloux bietet uns mit seiner Lage im Herzen des europäischen Biotech-Innovationskorridors, seinem reichhaltigen Pool an professionellem Fachwissen und seinem starken logistischen Netzwerk einen klaren Vorteil."Herr van Put fügte hinzu: "Wir möchten der Regionalregierung von Wallonien unseren Dank für ihre Partnerschaft und Unterstützung bei der Förderung eines günstigen Umfelds für die radiopharmazeutische Industrie aussprechen."Die 4.000 Quadratmeter große, hochmoderne Anlage, die als Produktionszentrum von Full-Life dienen wird, vereint nachhaltiges Design mit Automatisierung und digitalen Qualitätssicherungssystemen. Im Mittelpunkt der Tätigkeit steht die Verpflichtung, die Kontrolle und Zuverlässigkeit innerhalb der Lieferkette aufrechtzuerhalten und Kosteneffizienz zu erreichen. Die Produktionsanlage, die auf einem 17.000 Quadratmeter großen Grundstück errichtet wird, ist speziell für die Herstellung eines breiten Spektrums von Radiopharmazeutika ausgelegt.An der Zeremonie zur Grundsteinlegung nahmen Branchenexperten, Fachleute aus dem Gesundheitswesen, führende Persönlichkeiten der Gemeinde und Investoren teil, um das bahnbrechende Projekt von Full-Life in Gembloux zu feiern und einen Meilenstein in der Mission von Full-Life zu würdigen.Informationen zu Full-Life TechnologiesFull-Life Technologies Limited ("Full-Life") ist ein voll integriertes, weltweit tätiges Radiotherapeutik-Unternehmen mit Niederlassungen in Belgien, Deutschland und China. Unser Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette der radiopharmazeutischen Forschung und Entwicklung, Produktion und Kommerzialisierung zu besitzen, um den Patienten klinische Vorteile zu bieten. Das Unternehmen plant, die Kernprobleme der heutigen Radiopharmazie durch innovative Forschung anzugehen, die auf die Behandlungen von morgen abzielt. Wir verfügen über ein Team von dynamischen Unternehmern und Wissenschaftlern mit nachgewiesenen Erfolgen in den Biowissenschaften sowie in der Radioisotopenforschung und der klinischen Entwicklung.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/full-life-technologies-macht-den-ersten-schritt-fur-eine-gmp-produktionsanlage-in-belgien-um-seine-end-to-end-losung-fur-radiopharmazeutika-voranzutreiben-302006712.htmlPressekontakt:E-Mail: pr@t-full.com,Website: www.full-life.com; Ramy Zhao,ramyzhao@t-full.comOriginal-Content von: Full-Life Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172872/5667390