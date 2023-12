Nanning, China (ots/PRNewswire) -Vom 4. bis 5. Dezember fanden einige Nebenveranstaltungen der Guangxi Night Economy High-Quality Development Exchange Conference in Nanning, Guangxi statt. Über 300 renommierte Experten, Unternehmer und Vertreter von Branchenverbänden aus dem ganzen Land trafen sich in Nanning, um die Strategien und Pläne für die hochwertige Entwicklung der Nachtökonomie von Guangxi zu besprechen. Auf dem Programm standen Reden von Experten, die Präsentation von Fallbeispielen und Marken sowie die Besichtigung von Standorten, eindrucksvolle Erlebnisse und vieles mehr.Während der Veranstaltung besuchten Vertreter das Kunstzentrum Baiyi-Shanghecheng, die nächtliche Silhouette von Nanning, die Yongjiang-Nachttour und andere beliebte Destinationen, um die vielfältige und farbenfrohe Nachtökonomie und Kultur von Nanning hautnah zu erleben. Tourismusexperten aus dem ganzen Land streamten ihre Besuche der Sehenswürdigkeiten von Nanning live, während sie die wunderschöne Landschaft, das Essen, die Spezialitäten und Produkte, Ausgehmöglichkeiten und das immaterielle Kulturerbe entdeckten.Lai Fuqiang, Mitglied des Parteikomitees und stellvertretender Direktor der Abteilung für Kultur und Tourismus der autonomen Region Guangxi Zhuang erklärte, dass Guangxi sich in der subtropischen Monsun-Klimazone befindet, mit einem warmen und angenehmen Klima, einer ausgezeichneten ökologischen Umwelt, wunderschöner Landschaft, einzigartigen ethnischen Bräuchen, einer farbenfrohen Kultur und einer Atmosphäre eines starken urbanen Nachtlebens - einzigartige Vorteile für die Entwicklung der Nachtökonomie in der Provinz. In den letzten Jahren konzentrierte sich das Ministerium für Kultur und Tourismus auf die Entwicklung der Nachtökonomie, um den Konsum zu fördern, die Beschäftigung zu stabilisieren und den Lebensunterhalt der Menschen zu sichern. Es wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Entwicklung der Nachtökonomie zu stärken. Zu diesen Maßnahmen gehörten Untersuchungen des potenziellen Index des Nachtkonsums neuer Konsumentengruppen in China und die Untersuchung der Entwicklung der Nachtökonomie von Guangxi. Die Belohnungen für phänomenale Kulturtourismusprojekte und -marken wurden erhöht und es wurden intensiv Aktivitäten zum Thema Nachtkultur und Tourismuskonsum durchgeführt, wodurch die hochwertige Entwicklung der Nachtökonomie effektiv gestärkt wurde.Verschiedene Städte in Guangxi haben zahlreiche nächtliche Leistungen hervorgebracht, wie den ersten Hafen der Maritime Silk Road in Beihai und das Millenium Love in Guilin, mehrere Nachttour-Blöcke, wie Nanning Night und die Altstadt von Chongzuo-Taiping, einige Nachttouren durch malerische Orte wie das Dorf Yueye Dong in Liuzhou und das landschaftliche Gebiet Dongxing Guomen sowie eine Anzahl von Nachttour-Routen wie die Nachttour durch Yongjiang und die Nachttour durch Liujiang. Zudem wurden 11 Konsumzentren für Nachtkultur und -tourismus auf nationaler Ebene entwickelt, wie die "drei Straßen und zwei Alleen" in Nanning, die Ost-West-Allee in Guilin und die Altstadt von Hezhou-Huangyao.Nanning ist die Hauptstadt von Guangxi und bekannt als die chinesische "Stadt ohne Winter, die niemals schläft". In den letzten Jahren war Nanning bestrebt, zum internationalen Tourismuscentrum der Region zu werden. Zu diesem Zweck hat die Stadt ein umfassendes Entwicklungsmodell für Kultur, Tourismus und Handel entwickelt und zahlreiche normalisierte, diversifizierte und unverwechselbare Marken des Kultur- und Tourismuskonsums in der Nacht geschaffen, die zahlreiche Treffpunkte für Touristen und Bewohner bieten. Der Charme der Marke von Nanning als "schlaflose Stadt in China, romantische Nächte in Nanning" wird immer beliebter und trägt zu einem beschleunigten Aufbau einer internationalen Metropole bei, offen und bereit zur Zusammenarbeit mit dem Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN).Guangxi wird die Gelegenheit nutzen und als Gastgeber dieser Konferenz seine vielseitigen und farbenfrohen kulturellen und touristischen Ressourcen nutzen, die Innovation und die Erschließung vorantreiben und die Einbindung der Vielfalt fördern, um neue unverwechselbare Szenarien für die Nachtwirtschaft zu schaffen und neue Formen der Nachtökonomie zu kultivieren und so ein neues Muster für die Entwicklung der Nachtökonomie zu erarbeiten. Die hochwertige Bereitstellung guter Dienstleistungen sollen den Komfort, die Ausstrahlung und die Sicherheit der Nachtwirtschaft verbessern, um die individuellen und vielschichtigen Erwartungen von Touristen und Bewohnern an die Qualität der Nachtökonomie besser zu erfüllen. Der Fokus liegt darauf, eine verbesserte Version der Nachtökonomie zu schaffen und die Marke "einer neuen charmanten Welt der romantischen Nächte in Guangxi" zu formen und die Nachtökonomie in Guangxi zu stärken, indem eine hochwertige wirtschaftliche und soziale Entwicklung gefördert wird.Die Nachtökonomie ist ein wichtiger Bestandteil der urbanen Wirtschaft und ein wesentlicher Indikator für die Offenheit und Vitalität der urbanen Wirtschaft. Daten zeigen, dass circa 60 % des Konsums in der Nacht stattfindet. Die Nachtökonomie wird in Bezug auf bestimmte Branchen, Spezialisierungen und höhere Qualität kontinuierlich verbessert und spiegelt das Streben der Menschen nach einem reicheren, komfortableren und besseren Leben.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/in-nanning-kommen-experten-zusammen-um-die-hochwertige-entwicklung-der-nachtokonomie-von-guangxi-zu-unterstutzen-302009656.htmlPressekontakt:Mr. Zeng,Tel: 86-10-63074558Original-Content von: The Department of Culture and Tourism of Guangxi Zhuang Autonomous Region, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172873/5667394