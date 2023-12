STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu den Kostensteigerungen von Stuttgart 21:

"Je schriller und gewagter die Prognose für den tatsächlichen Eröffnungstermin, desto größer ist die damit erzielte Aufmerksamkeit. Die Deutsche Bahn trägt die Schuld an diesem negativen Überbietungswettbewerb. Sie stellt sich denkbar ungeschickt an bei der Kommunikation des Offensichtlichen. Für sie gilt: Als Erstes muss der Aufsichtsrat die Hiobsbotschaft zur Kenntnis nehmen - dann folgt der große Rest. Dass damit der Lenkungskreis, der jüngst getagt hat und in dem jene Partner zusammenkommen, die nicht wenig Geld fürs Projekt beisteuern, zumindest hingehalten wird, nimmt die Bahn in Kauf. Die Öffentlichkeit, die lange genug unter den Erschwernissen der Großbaustelle gelitten hat und weiterhin leiden wird - und die über ihre Steuern die ganze Sache bezahlt - wird auf die Zuschauerränge verbannt. Man könnte auch sagen: für dumm verkauft."/yyzz/DP/ngu