FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum Urteil über Auskunfteien:

"Der Europäische Gerichtshof hat nun festgestellt, dass Wahrscheinlichkeitswerte der Schufa verboten sind, weil sie automatisiert von Computern erstellt werden. Zwar könne der Bundestag das Scoring erlauben, er muss aber die Interessen der Wirtschaft angemessen mit denen der Bürger abwägen. Die Schufa behauptet nun, ihre Bonitäts-Einschätzungen seien für die Unternehmen nicht maßgeblich und will so das EuGH-Urteil umgehen. Was für ein Kasperletheater! Natürlich führt ein schlechter Schufa-Wert dazu, dass Verträge verweigert werden. Mit ihren Tricks erhöht die Schufa nicht das Vertrauen in ihr Geschäftsmodell."