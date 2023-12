BERLIN/DUBAI (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland haben einer aktuellen Umfrage zufolge eher geringe Erwartungen an die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz in Dubai. Nur 25 Prozent der Befragten sagen, sie hielten es für sehr oder eher wahrscheinlich, dass bei der Konferenz entscheidende Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel auf den Weg gebracht werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov am Freitag veröffentlichte. 37 Prozent halten solche Ergebnisse demnach für eher unwahrscheinlich, weitere 25 Prozent sogar für sehr unwahrscheinlich.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt das Institut Infratest Dimap für den ARD-"Deutschlandtrend". Demnach trauen 86 Prozent der Befragten der Staatengemeinschaft nicht zu, die Folgen des Klimawandels bewältigen zu können. Nur 10 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Staatengemeinschaft mit den aus dem Klimawandel resultierenden Problemen umgehen kann.

Die zweiwöchige Klimakonferenz von knapp 200 Staaten mit rund 97 000 Teilnehmern soll am 12. Dezember enden. Ein Hauptstreitpunkt ist, ob es am Ende einen Beschluss zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gibt.