Greg McStravick, Fintech-Veteran und ehemaliger CRO bei FIS und SAP GM, kommt zu HighRadius, um Global Sales und Partner zu leiten.

HighRadius, der führende Anbieter von autonomer Finanzsoftware für Order-to-Cash, Treasury und Record-to-Report, gab heute die Ernennung von Greg McStravick zum Chief Revenue Officer bekannt.

McStravick leitet seit über 20 Jahren Go-To-Market-Teams im Bereich Technologiesoftware. Vor HighRadius war er bei FIS Chief Revenue Officer für Banking und Capital Markets. Vor seiner Tätigkeit bei FIS war Greg als General Manager of Database and Data Management bei SAP (S/4 HANA) für den gesamten Lebenszyklus aller Datenmanagement-Lösungen verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit im Bereich Datenmanagement hatte Greg verschiedene Führungspositionen im Bereich der Unternehmensanwendungen und der erweiterten Business Suite von SAP inne. Während sich S/4 HANA durch die Zentralisierung großer Transaktionsvolumina auszeichnet, sah er einen wachsenden Marktbedarf für Finanzanwendungen, die SAP S/4 HANA Finance ergänzen.

"Ich bin begeistert, in dieser aufregenden Phase des Wachstums dem Unternehmen beizutreten", sagte McStravick. "HighRadius entwickelt sich zu einem Softwareunternehmen mit mehreren Produkten, das das gesamte CFO-Büro bedient. Da ich in der Vergangenheit bei diesem Übergang geholfen habe, freue ich mich darauf, das Unternehmen erneut auf diesem Weg zu begleiten. HighRadius ist einzigartig positioniert, um den Bedarf an Automatisierung durch seine native KI-Plattform und nahtlose Integrationen mit führenden ERPs zu decken."

"Die Ernennung von Greg McStravick zum Chief Revenue Officer ist ein bedeutender Meilenstein auf der Wachstumsreise von HighRadius", sagte Sashi Narahari, CEO von HighRadius. "Unser anhaltendes globales Wachstum in Nordamerika, Europa und Asien sowie die Notwendigkeit, unsere Partnerbeziehungen zu vertiefen, machen diese Rolle für das Unternehmen so wichtig."

HighRadius bietet cloudbasierte, autonome Software für das CFO-Büro. Mehr als 800 führende Unternehmen haben ihre Order-to-Cash-, Treasury- und Record-to-Report-Prozesse mit HighRadius umgestellt. Zu unseren Kunden gehören 3M, Unilever, Anheuser-Busch InBev, Sanofi, Engie GBS Solutions, Kellogg Company, Danone, Hershey's und viele mehr.

Autonome Software arbeitet mit Daten und passt ihr Verhalten permanent den zugrunde liegenden Transaktionsdaten der Domain an. Sie funktioniert mithilfe von künstlicher Intelligenz, robotergestützter Prozessautomatisierung, der Verarbeitung von menschlicher Sprache und verbundenen Workspaces wie außergewöhnlichen Funktionen für Finanzen und Rechnungswesen.

Bevor es autonome Software gab, mussten sich die Finanzverantwortlichen zwischen dem digitalen Ersatz einer papierbasierten Lösung oder dem Aufbau und der Pflege eigener RPA/AI-basierter Tools entscheiden. Im Gegensatz dazu kombiniert die Autonomous-Plattform von HighRadius das Beste aus beiden Welten, um in weniger als sechs Monaten messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen, wie z. B. die Reduzierung der Außenstände, die Optimierung des Betriebskapitals, die Verringerung der Forderungsausfälle, die Verkürzung der Zeitspanne für den Monatsabschluss und die Verbesserung der Produktivität.

