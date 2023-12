Die Aktie von BASF konnten im gestrigen Handel zulegen. Denn der Chemieproduzent hat Umstrukturierungspläne vorgestellt, die am Markt gut ankamen. So gliedert der DAX-Konzern zwei seiner Sparten in eigene Gesellschaften aus. Das Beschichtungsgeschäft sowie die Bereiche Batteriematerialien und Landwirtschaft sollen dadurch eigenständiger agieren können.Dies erklärte der scheidende Konzernchef Martin Brudermüller am Donnerstag in Ludwigshafen im Rahmen einer Telefonkonferenz. Einem denkbaren Verkauf ...

