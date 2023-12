EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat der SFC Energy AG verlängert Vorstandsvertrag von CEO Dr. Peter Podesser um weitere 5 Jahre



08.12.2023 / 07:30 CET/CEST

Aufsichtsrat der SFC Energy AG verlängert Vorstandsvertrag von CEO Dr. Peter Podesser um weitere 5 Jahre Erfolgreiche Zusammenarbeit wird fortgesetzt

Neue Vertragslaufzeit bis zum 31. Dezember 2028

Kontinuität und Verlässlichkeit an der Unternehmensspitze zur Erreichung der ambitionierten Wachstumsziele Brunnthal/München, Deutschland, 08. Dezember 2023 - Der Aufsichtsrat der SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE, ISIN: DE0007568578 ) hat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2023 einstimmig beschlossen, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Peter Podesser um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2028 zu verlängern. "Klimaschutz und Energiewende haben in den vergangenen Jahren weltweit Fahrt aufgenommen. Die SFC Energy AG ist mit ihren bestehenden Produkten und einer vielversprechenden Pipeline an Innovationen hervorragend positioniert, um von diesem Wandel zu profitieren. Das unterstreicht auch der erwartete Rekordumsatz für das laufende Geschäftsjahr. Mit seiner unternehmerischen Weitsicht und großen Führungsqualitäten trägt Herr Dr. Podesser seit den Start-up-Zeiten des Unternehmens maßgeblich zum Erfolg der SFC bei. Mit der langfristigen Personalplanung an der Spitze des Unternehmens wollen wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen und sorgen zugleich für die notwendige Verlässlichkeit und Kontinuität, um die ambitionierten Wachstumsziele der SFC in den kommenden Jahren zu erreichen", sagt Hubertus Krossa, Aufsichtsratsvorsitzender der SFC Energy AG. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen des Aufsichtsrats und freue mich, in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit unserem hervorragenden Team bei SFC die enormen unternehmerischen Chancen wahrzunehmen und einen konkreten Beitrag zur notwendigen Energiewende zu leisten." Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com . Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien, Indien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). SFC Energy IR und Presse Kontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



