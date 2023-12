HONGKONG (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus hat einen Auftrag über sechs Frachtmaschinen des Typs A350 von Cathay Pacific Airways erhalten. Hinzu komme die Option auf 20 weitere Maschinen, teilte Cathay am Freitag in Hongkong mit. Die Auslieferungen sollen ab 2027 beginnen und bis Ende 2029 abgeschlossen werden. Der Kauf habe einen Listenwert von rund 2,7 Milliarden Dollar vor kundenspezifischen Rabatten, so Cathay Pacific. Für die Fluggesellschaft ist dies die größte Auftragsvergabe für Frachtmaschinen seit 16 Jahren. Das Unternehmen hat eine der größten Cargo-Flotten weltweit. Mit dem Auftrag schlug Airbus den US-Rivalen Boeing aus dem Rennen./nas/mis