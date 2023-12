DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

HAUSHALTSKRISE - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) nach Spiegel-Informationen am Freitag zum Gespräch nach Schloss Bellevue eingeladen. Bei dem Treffen mit dem Grünenpolitiker soll es angesichts der Haushaltskrise in erster Linie um die aktuelle Lage in der Bundesregierung gehen. Das Staatsoberhaupt hatte zuletzt auch SPD-Kanzler Olaf Scholz zu Gast, demnächst sind dem Vernehmen nach Treffen mit Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner und Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU geplant. Als Bundespräsident lädt Steinmeier in regelmäßigen Abständen die Spitzenvertreter der deutschen Politik zu sich ein. Beim Gespräch von Habeck mit dem Bundespräsidenten handele es sich um einen "Routinetermin", hieß es aus Ministeriumskreisen. (Spiegel)

GRENZKONTROLLEN - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat angekündigt, die Kontrollen an den deutschen Grenzen zu verlängern. "Ich werde die vorübergehenden Kontrollen an unseren Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz über den 15. Dezember hinaus für mindestens zwei Monate verlängern", sagte Faeser der Rheinischen Post. Das europäische Recht sehe dieses schrittweise Vorgehen vor. Die SPD-Politikerin zeigte sich überzeugt von der Wirksamkeit der Grenzkontrollen im Kampf gegen Schleuserkriminalität. Seit dem 16. Oktober habe die Bundespolizei an den drei Grenzen zu Tschechien, Polen und der Schweiz etwa 120 Schleuser gefasst. (Rheinische Post)

EU/GAS-IMPORTE - Fast zwei Jahre nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine will die EU den Mitgliedsstaaten die Befugnis erteilen, Gasimporte aus Russland und Belarus über den Zugang zu europäischen Pipelines und LNG-Terminals zu stoppen. Wie aus einem von Brüssel vorgeschlagenen Gesetzesentwurf hervorgeht, in den die Financial Times Einblick hatte, soll jeder EU-Mitgliedstaat in der Lage sein, Unternehmen aus Russland und Weißrussland den Kauf von Kapazitäten in seinen Gaspipelines und Flüssiggasterminals zu verbieten. Der Vorschlag könnte EU-Energieunternehmen die Möglichkeit geben, ohne hohe Entschädigungszahlungen aus Verträgen mit russischen Gasversorgern auszusteigen, so ein hoher EU-Vertreter. (Financial Times)

MOODY'S/CHINA - Moody's Investors Service hat seinen Mitarbeitern in China geraten, von zu Hause aus zu arbeiten, bevor die Ratingagentur den Ausblick für die Kreditwürdigkeit des Landes gesenkt wird. Besorgnis über die mögliche Reaktion Pekings soll diesen Vorschlag veranlasst haben, berichtet die Financial Times mit Verweis auf zwei mit der Situation vertraute Mitarbeiter. (Financial Times)

IMMOBILIENMARKT - Der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt könnte 2024 die Talsohle bei Preisentwicklung und Transaktionsvolumen erreichen, erwartet der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP). (Börsen-Zeitung)

FEUERWERK - Der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk (BVPK) erwartet für den Jahreswechsel wieder einen Umsatz wie vor der Corona-Pandemie. "Die Nachfrage nach Feuerwerkskörpern ist ungebrochen hoch", sagte der BVPK-Vorsitzende Ingo Schubert dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Dies ist bereits jetzt durch die zehntausenden Vorbestellungen im spezialisierten Online-Handel sichtbar und zeichnet sich auch durch die georderten Mengen des sonstigen Einzelhandels ab." Diese lägen in etwa auf dem Niveau von vor der Pandemie. (RND)

December 08, 2023

