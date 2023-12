DJ MÄRKTE ASIEN/Börse Tokio erneut auf Talfahrt - Seoul fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow-Jones) Der Tokioter Aktienmarkt hat am Freitag seine am Vortag begonnene Talfahrt fortgesetzt. Der Leitindex Nikkei-225 sackte um weitere 1,7 Prozent ab auf 32.308 Punkte. Auf die Stimmung drückte weiter der massive Anstieg des Yen. Durch ihn verteuern sich zum einen die Exporte japanischer Unternehmen, zum anderen schmelzen die aus dem Ausland nach Japan transferierten Gewinne der Unternehmen.

Auslöser des Yen-Anstiegs waren Aussagen des Notenbankchefs und seines Stellvertreters. Beide schürten damit die Spekulation, dass die japanische Notenbank die Marktteilnehmer darauf vorbereitet, ihren ultraexpansiven geldpolitischen Kurs zu straffen. Der Dollar ging zuletzt mit 143,96 Yen um. Zur gleichen Vortageszeit waren es noch 146,80 Yen gewesen.

Neben dem Yen trübte die Revision des japanischen BIP die Stimmung. Demnach schrumpfte die japanische Wirtschaft von Juli bis September annualisiert um 2,9 Prozent und nicht nur um 2,1 Prozent, wie die vorläufigen Daten ergeben hatten.

Seoul Tagessieger

An den anderen Plätzen der Region ging es zumeist nach oben, wobei im Handel auch zu hören war, dass die Akteure mit Blick auf die später im Tagesverlauf anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für November vorsichtig agiert hätten. Die Daten könnten maßgeblich den weiteren Zinskurs der US-Notenbank bestimmen.

In Seoul ging es stärker nach oben um 1,0 und in Sydney um 0,3 Prozent. Dort folgte man der freundlichen Vorgabe der Wall Street. Dort war es nach drei Tagen mit Verlusten zu einer Gegenbewegung gekommen, angeführt von Technologieaktien. In dem Sektor hatten neue Entwicklungen und Nachrichten zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) für Kauflaune gesorgt. Die Aktienmärkte in China und Hongkong tendierten behauptet.

Unter den Einzelwerten profitierten in Hongkong Air China und China Southern Airlines China Air nur zwischenzeitlich davon, dass die Visa-Politik zwischen China und Singapur gelockert wurde. In Schanghai verteidigten Spring Airlines ein Plus von 0,7 Prozent.

In Sydney gingen Woodside Energy 0,5 Prozent niedriger aus dem Tag, Santos 6,1 Prozent höher, angetrieben von Fusionssplanungen. Die beiden Unternehmen sprechen nach eigenen Angaben über einen Zusammenschluss, aus dem ein neuer globaler Energieriese mit einem Wert von rund 52 Milliarden Dollar hervorgehen könnte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.194,90 +0,3% +2,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.307,86 -1,7% +25,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.517,85 +1,0% +12,6% 07:00 Schanghai-Comp. 2.969,56 +0,1% -3,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -0,0% -17,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.109,29 +1,1% -5,0% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.442,39 -0,0% -3,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:09 % YTD EUR/USD 1,0779 -0,1% 1,0794 1,0763 +0,7% EUR/JPY 155,44 -0,1% 155,66 157,20 +10,8% EUR/GBP 0,8570 -0,0% 0,8572 0,8573 -3,2% GBP/USD 1,2578 -0,1% 1,2592 1,2555 +4,0% USD/JPY 144,16 -0,1% 144,24 146,04 +9,9% USD/KRW 1.307,21 -0,5% 1.314,11 1.324,57 +3,6% USD/CNY 7,1578 +0,6% 7,1157 7,1590 +3,8% USD/CNH 7,1696 +0,1% 7,1626 7,1671 +3,5% USD/HKD 7,8090 -0,0% 7,8116 7,8119 -0,0% AUD/USD 0,6609 +0,2% 0,6597 0,6550 -3,0% NZD/USD 0,6158 -0,1% 0,6167 0,6132 -3,0% Bitcoin BTC/USD 43.361,90 +0,5% 43.154,69 43.923,20 +161,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,72 69,34 +2,0% +1,38 -7,9% Brent/ICE 75,58 74,05 +2,1% +1,53 -6,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.029,84 2.028,63 +0,1% +1,22 +11,3% Silber (Spot) 23,84 23,81 +0,1% +0,03 -0,5% Platin (Spot) 916,45 911,00 +0,6% +5,45 -14,2% Kupfer-Future 3,79 3,78 +0,0% +0,00 -0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2023 02:06 ET (07:06 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.