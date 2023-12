NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Ericsson von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 70 schwedische Kronen angehoben. Der Großauftrag von AT&T bedeute für die Schweden gesundes Wachstum im Netzwerkgeschäft in den kommenden Jahren, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bruttomargen dürften 2024 schrittweise steigen aufgrund eines vorteilhaften regionalen Mixes und Kostensenkungen. Die Bewertung sei attraktiv. Für Nokia indes bedeute der an den Konkurrenten Ericsson verteilte Großauftrag von AT&T Gegenwind./ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 19:00 / ET

SE0000108656