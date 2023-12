Jericho, New York (ots/PRNewswire) -J.S. Held Beratungsexperten in den Bereichen Bauwesen, Finanzberatung und -bewertung, Digital und Daten, forensische Wirtschaftsprüfung und Vermögensabschöpfung durch WWL ausgezeichnet.Das weltweit tätige Beratungsunternehmen J.S. Held ist stolz darauf mitzuteilen, dass seine Beratungsexperten in den Bereichen Bauwesen, Finanzberatung und -bewertung, Digital und Daten, forensische Wirtschaftsprüfung und Vermögensabschöpfung von Who's Who Legal (WWL) ausgezeichnet wurden. Erfahren Sie hier mehr über die von WWL ausgezeichneten Beratungsexperten von J.S. Held: https://www.jsheld.com/about-us/news/js-held-consulting-experts-recognized-by-whos-who-legal-wwl. WWL zeichnet jährlich auf Basis umfassender, unabhängiger Recherchen die führenden Juristen und Beratungsexperten im Bereich Wirtschaftsrechtaus.Beratungsexperten - Quantum, Verzug und Technik 2023 und Sachverständige für das BauwesenJ.S. Helds Experten in der Beratung für das Baugewerbe sind anerkannte Vordenker und zukünftige Führungskräfte in der Branche. Sie sind herausragende Experten für Quantum, Verzug und technische Fragen und verfügen über ein unerreichtes Fachwissen auf dem Gebiet der Quantifizierung von Kosten und Schäden. Diese Experten sind bekannt für ihr fundiertes Fachwissen und ihre Erfahrung bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen im Bauwesen und bieten objektive Einblicke. Zu unseren Bauexperten zählen Ingenieure, Generalunternehmer, Fachleute für Baumanagement, Wirtschaftsprüfer, Kalkulatoren, Code-Experten, Analysten und Kostenanalysten, die als vertrauenswürdige Berater ein breites Spektrum an Fachwissen zur Verfügung stellen, das unsere Kunden bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen und Regionen unterstützt. Unser Bau- und Ingenieurteam mit mehr als 400 Fachleuten verfügt über Jahrzehnte an technischem Fachwissen und praktischer Erfahrung, um bei Projekten auf allen Ebenen und in allen Phasen beratend zur Seite zu stehen. Jedes erfolgreiche Projekt ist, von der Projektidee bis zur Ausführung, das Ergebnis einer umfassenden Planung und kontinuierlichen Unterstützung. Wir bieten das gesamte Spektrum an Beratungs-, Streitbeilegungs- und Sachverständigendienstleistungen an, einschließlich Projektmanagement, Zeitplanung, Kostenvoranschlag, Analyse von Verzögerungen und Unterbrechungen sowie Quantifizierung von Kostenschäden für eine Vielzahl von Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren. Unser Team entwickelt standortbezogene, branchenführende Berichte auf der Grundlage anspruchsvoller Methoden für Rechtsstreitigkeiten.Beratungsexperten - Finanzberatung und -bewertung - Schadenersatzhöhe 2023Die Beratungskompetenz von J.S. Held wird durch unser finanztechnisches Fachwissen über alle Vermögenswerte und den wirtschaftlichen Wert im Risiko noch verstärkt. Als Experten für die Streitbeilegung im Bauwesen nutzen wir unsere Kenntnisse in der Baubranche, um eventuelle Ansprüche und Streitigkeiten im Bauwesen zu vermeiden und diese, sofern erforderlich, zu identifizieren, zu bewerten und beizulegen. Unsere von WWL im Bereich Finanzberatung und -bewertung - Schadenersatzhöhe ausgezeichnete Expertise verdeutlicht die herausragende Kombination aus finanzieller, technischer, wissenschaftlicher und strategischer Expertise unserer Experten, die Kunden in allen Sektoren, Märkten und Industrien rund um den Globus bei der Bewältigung komplexer, problematischer und oft katastrophaler Situationen unterstützen.Beratungsexperten - Forensische Wirtschaftsprüfung 2023WWL honoriert die "umfangreiche Erfahrung im Bereich Wirtschaftsprüfung bei komplexen Fragestellungen" der Berater von J.S. Held. Unsere Experten für forensische Wirtschaftsprüfung und Rechnungswesen sind Certified Public Accountants, Certified Fraud Examiners, Certified in Financial Forensics sowie weitere Finanzexperten, die sich auf Finanzermittlungen, die Beilegung von Streitigkeiten und die Einhaltung von Vorschriften spezialisiert haben. Unsere Experten werden regelmäßig aufgrund ihrer Kenntnisse der sich weiterentwickelnden Rechnungslegungs- und Prüfungsstandards zu Rate gezogen, um bei der Finanzberichterstattung und bei Rechtsstreitigkeiten unterstützend tätig zu werden. Wir waren als Sachverständige in zahlreichen öffentlich viel beachteten Streitfällen im Bereich der Rechnungslegung und Finanzberichterstattung tätig, unter anderem bei Vorwürfen in Bezug auf betrügerische Finanzberichterstattung, Fehlverhalten von Wirtschaftsprüfern und der Bewertung interner Kontrollen.Beratungsexperten - Digital und Daten - Experten für digitale Forensik 2023WWL Digital und Daten - Experten für digitale Forensik "nehmen eine herausragende Stellung auf dem Markt für digitale forensische Untersuchungen und Analysen ein". Wir sind stolz darauf, zu dieser erlesenen Gruppe von Experten für den Bereich der digitalen und datenbezogenen Ermittlungen zu gehören. J.S. Helds Team für elektronische Ermittlungen und digitale Forensik konserviert und untersucht Daten, erstellt forensische Analysen, führt gehostete Dokumentenprüfungen durch, analysiert Daten und berät Sie in Sachen Informationsmanagement. Das Team entwirft und implementiert praktische und nachhaltige Lösungen, die den mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der eDiscovery- und forensischen Technologielandschaft verbundenen Herausforderungen gerecht werden.Beratungsexperten - Experten für Vermögensabschöpfung 2023Die Beratungsexperten von J.S. Held wurden auch in den Bereichen Aufspüren, Suchen und Wiedererlangen von Vermögenswerten ausgezeichnet. Unsere Experten sind anerkannte Führungskräfte auf dem Gebiet der globalen Vermögensermittlung und -wiederbeschaffung. Unser Team liefert zuverlässige Analysen zur Unterstützung bei der Geltendmachung umfangreicher Ansprüche, Urteile und Schiedssprüche im Auftrag von Unternehmen, Banken, Anwaltskanzleien, Hedgefonds und Prozessfinanzierern. Wir zielen auf große Vermögenswerte und solche, die zu Störungen führen könnten, ab und arbeiten sowohl vor dem Prozess als auch nach dem Urteil und dem Schiedsspruch mit Anwälten zusammen, um Unterstützung bei der Bewertung und Wiedererlangung von Vermögenswerten zu leisten.Die Auszeichnung unserer Expertise durch WWL in fünf Beratungsdisziplinen, die unsere Kunden bei der Wertsteigerung und Risikominimierung unterstützen, verdeutlicht unsere einzigartige Kombination aus technischem, wissenschaftlichem, finanziellem und strategischem Fachwissen, das vertrauenswürdige Berater benötigen, um hochrangige Projekte zu begleiten.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technische, wissenschaftliche, finanzielle und strategische Expertise kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken mindern wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringende Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S. Kristi L. StathisInternationale ÖffentlichkeitsarbeitJ.S. Held+1 786 833 4864Kristi.Stathis@jsheld.com