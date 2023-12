Berlin - Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Wolfgang Hellmich, hält die Wiedereinführung der Wehrpflicht für möglich. "Die Aussetzung der Wehrpflicht war unsinnig", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Und es ist deshalb auch richtig, die Wiedereinführung auf den Prüfstand zu stellen, um zu klären, was geht und was nicht geht." Hellmich fügte hinzu: "Vielleicht muss man dabei unterschiedliche Ansätze - wie eine allgemeine Dienstpflicht oder die Erweiterung der freiwilligen Wehrpflicht - miteinander verheiraten. Das Kernproblem ist jedenfalls die enge Personaldecke bei der Bundeswehr." Daher müsse man diese Debatte führen.



Er nahm damit Bezug auf entsprechende Äußerungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in der Wochenzeitung "Die Zeit". Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, sagte dem RND: "Pistorius muss endlich eine Entscheidung treffen, statt seit Monaten zu spekulieren. Die Personallage der Bundeswehr ist hochproblematisch. Wer eine 'kriegstüchtige' Bundeswehr fordert, muss auch die dafür notwendigen Weichenstellungen vornehmen."

