Die taiwanesische Textilindustrie steht an der Spitze von Forschung und Entwicklung und profitiert von dem reichhaltigen Angebot an Rohstoffen aus synthetischen Fasern und innovativen Web- und Färbetechnologien. Dies hat die industrielle Wertschöpfungskette gefestigt und die Vorteile von Funktionstextilien gebündelt, wodurch das Vertrauen zahlreicher internationaler Marken gewonnen wurde.

Bei großen globalen Sportereignissen wie den Olympischen Spielen und der FIFA-Fußballweltmeisterschaft sind taiwanesische Hersteller zu den bevorzugten Bekleidungslieferanten vieler Nationalmannschaften geworden. Bei der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2022 beispielsweise führten Taiwans Innovationen bei der Umwandlung von Meeresabfällen in hochwertige Fasern und der Einsatz von explosionssicherer Webtechnik dazu, dass neun Nationalmannschaften diese Fortschritte übernahmen. Dieser Trend setzte sich bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 und der UEFA-Fußball-Europameisterschaft fort, als insgesamt 16 Nationalmannschaften diese innovativen Trikots wählten.

Jetzt wollen wir die Highlights von fünf taiwanesischen Herstellern von Outdoor-Sporttextilien genauer unter die Lupe nehmen:

CBright: Wegweisende intelligente Wearable Tech

CBright, wurde 2006 gegründet und hat sich auf intelligente, tragbare elektronische Textilien spezialisiert. Mit dem Schwerpunkt auf optischen und thermischen Fasern hält das Unternehmen zahlreiche Patente, darunter das bahnbrechende "Intelligent Lighting Integrated System" und "Temperature Control Heating Device". CBright ist weltweit anerkannt als das erste Unternehmen, das ein US-Erfindungspatent für "Mobile Textile Temperature Control" erhielt. (Website: https://www.CBrighttech.com)

Hwa Fune: Mehr Nachhaltigkeit mit Porlite® 2.0

Hwa Fune Industry Co. Ltd. räumt der ökologischen Nachhaltigkeit in seinen Geschäftsprinzipien Priorität ein. Porlite® 2.0, ein fortschrittlicher und nachhaltiger Stoff von Hwa Fune, überwindet bisherige Grenzen und bietet leuchtende Farben und Vielseitigkeit. Hwa Fune hat sich umweltfreundlichen Praktiken verschrieben und orientiert sich an Standards wie bluesign, OEKO-TEX und GRS, um internationalen Marken eine verbesserte und nachhaltige Auswahl zu bieten. (Website: https://www.hwafune.com/)

Jax Wear: Brückenschlag zwischen Tradition und Technologie

Das 2018 gegründete Unternehmen Jax Wear Co. Ltd. kombiniert traditionelle Textilien mit modernster Technologie, um Funktionskleidung "Made in Taiwan" zu schaffen. Als Modedesignermarke vereint das Unternehmen modische Ästhetik, intelligente Fertigung und Nachhaltigkeit, um innovative Sportbekleidung und intelligente Wearable Technology zu liefern. (Website: https://www.jaxweartw.com)

Tiong Liong: Mehr Nachhaltigkeit durch digitale Intelligenz

Mit dem Kernwert "Realizing Earth's Sustainable Development" bietet Tiong Liong umweltfreundliche Materialien wie ARIAPRENE® und MARINYLON® an. Diese aus recycelten Quellen hergestellten Materialien stehen im Einklang mit Konzepten der Kreislaufwirtschaft und fördern die Nutzung von Ressourcen. (Website: TLC: https://www.tiongliong.com/; ARIAPRENE®: https://ariaprene.com/)

WidePlus: Innovatives ökofunktionales Gewebe

WidePlus International Co., Ltd., positioniert sich selbst als die "neue Textilindustrie", die auf nachhaltige Entwicklung setzt. Ihre leichten und strapazierfähigen, extrem wasserdichten und atmungsaktiven Stoffe haben die Anerkennung von Top-Outdoor-Sportmarken auf der ganzen Welt gewonnen. (Website: https://WidePlustex.com/)

Taiwan Textiles Ihr Partner für nachhaltige Innovation

Verpassen Sie nicht das neueste Video, "Taiwan Textiles Sustainable Innovation," unter https://youtu.be/35ut_2hNa2Q.

Entdecken Sie die vielen nachhaltigen Textilunternehmen und ihre bahnbrechenden Produkte in Taiwan. Für weitere Informationen über diese spannenden neuen Entwicklungen wenden Sie sich bitte an Michael Chang unter tc_chang@textiles.org.tw oder besuchen Sie die TEPP project website (http://export.textiles.org.tw/en/).

