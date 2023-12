Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich vor dem Wochenende am Freitagmorgen ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX wird zum Handelsstart rund 0,1 Prozent fester bei 16.653 Punkte erwartet. Damit könnte der deutsche Leitindex seine jüngste Verschnaufpause bereits beenden und erneut in den Angriffsmodus wechseln. Diese Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. KI-Aktien beflügeln Wall StreetAn ...

