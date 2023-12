Generative KI ist eines der Aufregerthemen 2023. Die Unternehmen überschlagen sich regelrecht beim Rennen um die Pole Position in dem Multimilliardenmarkt. Amazon-Chef Andy Jassy hat nun in einem CNBC-Interview klargemacht, wie ernst der Konzern die Technik nimmt. Der Einsatz werde bei Amazon alles verändern."Wenn Sie viel über generative KI gelesen haben, aber immer noch spotten, dann haben Sie es nicht richtig verstanden", so Jassy.Amazon sei stolz darauf, bereits jetzt vorhersagen zu können, ...

