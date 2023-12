Baierbrunn (ots) -Menschen mit Krebs können die Wirkung der Therapie mit passenden komplementären Methoden unterstützen. Diese heilen zwar nicht den Krebs, können aber Nebenwirkungen abschwächen und den Körper stärken. Sport und Bewegung gelten als besonders hilfreich. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erklärt, worauf Patientinnen und Patienten dabei achten sollten.Je kräftiger der Körper, desto besserRegelmäßiger Sport hilft Betroffenen zum Beispiel gegen extreme Müdigkeit (Fatigue), kann die Lebensqualität erhöhen und soll dazu beitragen, Koordination, Kraft und Beweglichkeit zu erhalten. Führende Onkologinnen und Onkologen empfehlen, sich pro Woche mindestens 75 Minuten bei anstrengenden und 150 Minuten bei moderaten Sportarten zu bewegen. Und zwar so früh wie möglich nach der Diagnose. Je kräftiger und ausdauernder der Körper, desto besser hält er die zehrende Zeit aus. "Tumortherapien werden immer komplexer und länger. Für den Körper ist das wie Marathonlaufen", sagt Prof. Dr. Jutta Hübner, Professorin für integrative Onkologie am Universitätsklinikum Jena.Allerdings sollten Patientinnen und Patienten ihre Belastungsgrenze kennen und sie nicht überschreiten. Expertin Hübner empfiehlt eine Mischung aus Kraft- und Ausdauersport: "Patienten sollten sich mehrmals die Woche sportlich bewegen, und zwar am besten für den Rest des Lebens. Da ist es vor allem wichtig, dass es Spaß macht."Hauptsache, man bewegt sichWer noch kein sportliches Hobby hat und sich der Gesundheit zuliebe neu orientiert, könnte sich einer Gruppe anschließen. Vielleicht hat sogar der örtliche Sportverein eine Tumorsportgruppe. "Menschen mit Krebs können aber auch in der Herz-Kreislauf-Gruppe mittrainieren, so groß sind die Unterschiede nicht", sagt Onkologin Hübner und ergänzt: "Hauptsache, man bewegt sich." Eine gute Anlaufstelle ist auch die eigene Krankenkasse: Die meisten Kassen bezuschussen zertifizierte Sportprogramme in der Nähe des Wohnorts.Tipp: Beim Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums beantworten Ärztinnen und Ärzte unter 0800/420 30 40 (tägl. 8-20 Uhr) oder krebsinformationsdienst@dkfz.de Fragen zum Thema Krebs.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12A/2023 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5667505