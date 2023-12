Kaum ein Wort versetzte deutsche Unternehmen 2023 wohl so in Aufruhr wie das gefürchtete F-Wort: Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Allerdings gibt es etwas Grund zur Hoffnung, wie eine aktuelle Trendanalyse zeigt. Die gute Nachricht zuerst: Der Fachkräftemangel in deutschen Unternehmen steigt nicht weiter an, sondern scheint sein Niveau zu halten - was direkt zur schlechten Nachricht führt: Der Fachkräftemangel wird auch 2023 nicht ausgeglichen ...

