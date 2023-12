Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der kanadische Vermögensverwalter Brookfield Finance begibt eine neue Anleihe (ISIN US11271LAK89/ WKN A3LRT5) und nimmt darüber 700 Millionen US-Dollar frisches Kapital auf, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 05.01.2034 werde ein Kupon von 6,35% gezahlt. Die Auszahlung erfolge halbjährlich ab dem 05.07.2024. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen einsteigen und in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen handeln. Von Fitch gebe es ein A- Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 07.12.2023) (08.12.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...