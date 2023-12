FourKites Academy bietet ein spielerisches Schulungserlebnis und eine CSCMP-Akkreditierung

Der führende Anbieter von Transparenz in der Lieferkette FourKites hat heute die Verfügbarkeit der FourKites Academy bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um eine umfassende Schulungsplattform, die Fachkräften aus dem Bereich der Lieferkette dabei helfen soll, ihre Karriere und ihre Geschäftsziele mit hochwertigen, branchenweit angesehenen Schulungsressourcen voranzutreiben. Neben dem Angebot eines vom Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) akkreditierten Kurses unterstützt die Academy die Kunden von FourKites und ihr erweitertes Ökosystem darunter Drittanbieter von Logistikdienstleistungen (3PLs), Spediteure, Broker und Transportmanagement-Partner dabei, auf dem neuesten Stand bezüglich der Innovationen von FourKites zu bleiben und den maximalen Nutzen aus der Plattform zu ziehen.

Laut den Ergebnissen des 2023 MHI Annual Industry Report ist die Einstellung und Bindung qualifizierter Arbeitskräfte die größte Herausforderung für Führungskräfte im Bereich der Lieferkette. 41 der Befragten gaben an, dass die Umschulung und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter der Schlüssel zur Vorbereitung auf zukünftige Störungen ist.

"Mit der FourKites Academy bieten wir Fachkräften aus dem Bereich der Lieferkette die Möglichkeit, neue Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die ihr berufliches und organisatorisches Wachstum fördern", so Priya Rajagopalan, Chief Product Officer bei FourKites. "Die Academy ist eine der vielen Wege, auf denen wir in den Support und den Erfolg unserer Kunden investieren und wir wollen es ihnen damit erleichtern, FourKites in ihren Teams und Organisationen zu skalieren."

Konkrete Vorteile der FourKites Academy sind:

CSCMP-Akkreditierung: Diese prestigeträchtige Akkreditierung unterstreicht das Engagement von FourKites, das Lernen innerhalb der Gemeinschaft rund um die Lieferkette voranzutreiben und qualitativ hochwertige, von der Industrie anerkannte Schulungsressourcen anzubieten.

Diese prestigeträchtige Akkreditierung unterstreicht das Engagement von FourKites, das Lernen innerhalb der Gemeinschaft rund um die Lieferkette voranzutreiben und qualitativ hochwertige, von der Industrie anerkannte Schulungsressourcen anzubieten. Spielerisches Lernen: Die FourKites Academy bietet eine unterhaltsame und motivierende Lernerfahrung. Dank des spielerischen Ansatzes können die Teilnehmer sich selbst herausfordern, mit Kollegen konkurrieren und ihr Fachwissen unter Beweis stellen. Punkte und Abzeichen, die im Laufe der verschiedenen Trainingsmodule erworben werden, zeigen den Fortschritt an und repräsentieren karrierefördernde Fähigkeiten.

Die FourKites Academy bietet eine unterhaltsame und motivierende Lernerfahrung. Dank des spielerischen Ansatzes können die Teilnehmer sich selbst herausfordern, mit Kollegen konkurrieren und ihr Fachwissen unter Beweis stellen. Punkte und Abzeichen, die im Laufe der verschiedenen Trainingsmodule erworben werden, zeigen den Fortschritt an und repräsentieren karrierefördernde Fähigkeiten. Skalierbares Modell: Die Lernpfade sind so gestaltet, dass sie mit einem sich schnell verändernden Ökosystem und einer sich weiterentwickelnden Produktpalette Schritt halten. Die Teilnehmer können mit regelmäßigen Aktualisierungen rechnen, die auf die neuesten Features und Funktionalitäten der FourKites-Plattform eingehen. So wird sichergestellt, dass sie stets über das erforderliche Wissen und die Fähigkeiten verfügen, um sich in dem sich ständig verändernden Ökosystem der Lieferkette zurechtzufinden.

"FourKites überzeugt und beeindruckt mich immer wieder durch die Fähigkeit, nützliche Tools zu liefern und unsere Kunden auf eine Art und Weise zu unterstützen, bei der der Kunde im Mittelpunkt steht", erklärt ein Logistics Strategy Analyst eines Konsumgüterherstellers. "Durch die Zusammenarbeit mit ihnen konnten sie die Abdeckung in mehreren Ländern einführen, die Arbeit organisieren und ihr Tool im Laufe der Zeit verbessern. Ich bin sehr von ihrem Produkt und der Agilität bei der Lieferung beeindruckt."

Die FourKites Academy ist nahtlos in die FourKites Community integriert, einem dynamischen Knotenpunkt für FourKites Kunden und Speditionspartner. Die Besucher können sich in der Community auf Augenhöhe vernetzen, sich über Best Practices austauschen und Einfluss auf die Produkt-Roadmap von FourKites nehmen. Die FourKites Community verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von über 40 und über 30 bei den Peer-to-Peer-Diskussionen. 90 der Kunden von FourKites beteiligen sich aktiv am IdeaExchange, wo sie neue Funktionen vorschlagen, Ideen bewerten und die Produkt-Roadmap von FourKites mitgestalten können. Kunden, die ihre Ideen einbringen, nehmen am FourKites Programm Innovation Partner teil, aus dem bereits mehr als 200 Produktverbesserungen von über 70 Unternehmen hervorgegangen sind, darunter die Andersen Corporation, Canfor, Henkel, Kimberly-Clark und Sprouts Farmers Market, um nur einige zu nennen.

