Bochum (ots) -Mit sofortiger Wirkung legt die GLS Bank ihren Kanal bei X (ehemals Twitter) still. Der Stil in dem Netzwerk ist mit den Werten der sozial-ökologischen Bank nicht mehr vereinbar.Nach mehr als 15 Jahren ist Schluss: Als eine der ersten Banken in Deutschland nutzte die GLS Bank seit 2008 Twitter und andere Social-Media-Kanäle für Informationen und den täglichen Kund*innen-Service. Zumindest beim sozialen Netzwerk X - ehemals Twitter - tritt die GLS Bank ab sofort nicht mehr in Erscheinung. "Die Entwicklungen bei Twitter/X sind mit den Werten der GLS Bank nicht mehr vereinbar", sagt Rouven Kasten, seit 2015 Community Manager bei der sozial-ökologischen Bank aus Bochum.Der Schritt sei wegen der großen Verbundenheit mit vielen der rund 20.000 Follower schwergefallen. "Die Kommunikation über alle digitalen Kanäle war uns schon vor über 15 Jahren ein großes Anliegen", so Rouven Kasten.Die Äußerungen des neuen Geschäftsführers Elon Musk sowie die Verfehlungen des Netzwerks in Bezug auf Meinungsfreiheit und Populismus stellen die Bank vor ein Problem. "Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen, aber wir wollen keine Plattform unterstützen, die die Demokratie gefährdet. Desinformation, menschen- und demokratiefeindliche Inhalte, Verleumdung und Tatsachenverdrehungen haben hier einen Platz gefunden, den wir so nicht akzeptieren. Das ist nicht die Kommunikation auf Augenhöhe, die wir uns vorstellen."Ein Wiedersehen mit vielen Followern hat es bereits vor dem Twitter-/X-Abschied (https://twitter.com/glsbank/status/1732387593507996049) gegeben: Wie die GLS Bank sind auch sie zu alternativen Netzwerken wie Mastodon oder BlueSky umgezogen. "Sollte sich Twitter beziehungsweise X tatsächlich irgendwann wieder zu einem Ort des konstruktiven Dialogs entwickeln, werden wir eine Rückkehr in Betracht ziehen", sagt Rouven Kasten.