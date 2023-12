Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 11.12.2023- (Nr. 469) Inlandstourismus, Oktober 2023- (Nr. 470) Wahrnehmung von "Hatespeech" und "Fake News" im Internet, Jahr 2023- (Nr. 471) Straßenverkehrsunfälle (Jahresschätzung), Jahr 2023Dienstag, 12.12.2023- (Nr. 472) Insolvenzen, September 2023 + Schnellindikator für November 2023- (Nr. 473) Großhandelspreise, November 2023- (Nr. 50) Zahl der Woche: Verpackungsabfälle in Deutschland und der EU, Jahr 2021- (Nr. 474) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), November 2023Mittwoch, 13.12.2023- (Nr. 476) Soziale Situation von Zuwandererinnen und Zuwanderern aus der Ukraine (Ergebnisse des Mikrozensus und der Wanderungsstatistik), 1. Halbjahr 2023- (Nr. 475) Außenhandel (Detailergebnisse), Oktober 2023Donnerstag, 14.11.2023- (Nr. 477) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Oktober 2023- (Nr. 478) Öffentliche Bildungsausgaben (Bildungsfinanzbericht), Jahr 2023- (Nr. N065) Fakten zum Fest: Familienkonstellationen, Spenden, Weihnachtsessen, Jahre 2012 - 2022- (Nr. 479) Schwangerschaftsabbrüche, 3. Quartal 2023Freitag, 15.12.2023- (Nr. 480) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Oktober 2023- (Nr. 481) Frauenanteile in verschiedenen Stufen der akademischen Karriere, Jahr 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5667603