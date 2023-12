Baden-Baden (ots) -Mick Jagger im SWR3 Interview zu kürzlich erschienenem Studiowerk / viele Songs für mögliches neues Album schon fertig / Rolling Stones veröffentlichen kurz vor Weihnachten eine Live-Version des aktuellen AlbumsIn der "SWR3 Morningshow" mit Anneta Politi und Kemal Goga sprach Mick Jagger am heutigen Freitag, 8. Dezember 2023 über das Ende Oktober erschienene Album der Rolling Stones "Hackney Diamonds". Die Chancen stehen gut, dass der Band damit das "Album des Jahres" in den deutschen Charts gelungen ist, so Jagger: "Man sagte uns, vielleicht." Weiter sagte er: "Egal, welches Album man macht - man weiß nie, ob die Leute es mögen werden. [...] Es ist immer ein bisschen ein Glücksspiel."Nächstes Album wird möglicherweise im kommenden Jahr produziertEs gebe auch noch mehr Material, deutete Jagger im SWR3 Interview an: "Wir hatten eine Menge Songs, die wir nicht auf 'Hackney Diamonds' veröffentlicht haben. [...] Wir haben noch kein komplettes Album, aber wir haben vielleicht 75 Prozent der Songs. [...] Seit wir 'Hackney Diamonds' fertiggestellt haben, schreibe ich an neuem Material. [...] Wir haben einen großen Schritt in Richtung des nächsten Albums gemacht, also bin ich sehr zuversichtlich, dass es fertig wird." Die Tour-Termine für Deutschland sind noch nicht bekannt: "Wir werden wahrscheinlich die US-Tournee machen und dann werden wir eventuell wieder ins Studio gehen."Neue Edition von "Hackney Diamonds" erscheint kurz vor WeihnachtenJagger erzählt weiter: "Bei dieser Platte hatten wir nur eine kleine Show in einem New Yorker Club. [...] es wird eine Live-Version davon geben." Die erweiterte Version des Albums mit dem Live-Mitschnitt erscheint am 15. Dezember. Bei dem Konzert dabei war auch Lady Gaga.Zusammenarbeit mit anderen Musikerinnen und MusikernAuf die Zusammenarbeit auf "Hackney Diamonds" mit Künstlerinnen und Künstlern wie Lady Gaga, Paul McCartney oder Stevie Wonder angesprochen, sagte Jagger: "Ich denke, das war eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, wie ich so etwas wiederholen soll.""Hackney Diamonds" Album des Jahres?Das aktuelle Album der Rolling Stones "Hackney Diamonds" hat sehr gute Chancen, in diesem Jahr "Album des Jahres" in den deutschen Charts zu werden. Die GfK Entertainment ermittelt die Offiziellen Deutschen Charts und veröffentlicht diese am heutigen Freitag. Mick Jagger gab in Deutschland nur ausgewählten Radio-Stationen Interviews. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz exklusiv SWR3.Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle "SWR3".Weitere Informationen unter:http://swr.li/anwaerter-auf-album-des-jahres-hackney-diamonds-rolling-stonesFotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5667602