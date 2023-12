DJ INDEXÄNDERUNG/Vivendi-Aktie kehrt in CAC-40 zurück

PARIS (Dow Jones)--Die Vivendi-Aktie kehrt in den französischen Leitindex CAC-40 zurück. Der Börsenbetreiber Euronext teilte im Rahmen der regulären vierteljährlichen Überprüfung des Index mit, dass Vivendi per Handelsbeginn am 18. Dezember die Aktie des Fintech-Unternehmens Worldline ersetzt. Vivendi hatte den Platz in dem Auswahlindex im Juni verloren.

December 08, 2023 04:09 ET (09:09 GMT)

