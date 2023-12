NEW YORK (dpa-AFX) - Das indische Konglomerat Tata Group will offenbar in seinem Heimatland eines der größten iPhone-Werke bauen. Die Fabrik soll innerhalb von zwei Jahren über rund 20 Produktionslinien verfügen und 50 000 Mitarbeiter beschäftigen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Das Werk soll demnach in 12 bis 18 Monaten betriebsbereit sein. Damit reagiere Tata auf die Ambitionen des iPhone-Herstellers Apple, die Produktion in Indien auszuweiten.

Der Plan würde Apples Bemühungen unterstützen, seine Lieferketten zu regionalisieren und die Partnerschaft mit Tata auszubauen. Tata hatte jüngst erst eine iPhone-Fabrik von einem anderen Auftragsfertiger in Indien übernommen. Apple stellt sich derzeit in der Produktion breiter auf und verlegt die Herstellung verstärkt weg von China nach Indien, Thailand oder Malaysia. Der iPhone-Hersteller wollte den Bericht nicht kommentieren./nas/tav/tih