Graz/Wiesbaden (ots) -Gewohnheiten, ein achtsamer Lebensstil, soziale Kontakte und eine ausgewogene Ernährung spielen eine entscheidende Rolle dabei, wie man sich später einmal fühlt. Wer bereits in jungen Jahren in Balance bleibt, kann einen wichtigen Grundstein für ein gesundes Älterwerden legen. Profitänzerin und Solgar® Markenbotschafterin Ekaterina Leonova hat einem exklusiven Kreis in München präsentiert, wie sie in Balance bleibt, und ihre Daily Essentials der Mikronährstoffmarke Solgar® vorgestellt. Ihr Bundle ist nun über solgar.de erhältlich."Ich achte schon jetzt darauf, in Balance zu bleiben, das ist eine gute Investition, um gesund und fit zu altern", erklärt Profitänzerin Ekaterina Leonova. "In einer Welt, die von Hektik und Stress geprägt ist, wird die Bedeutung von Healthy Aging oftmals übersehen", so Ekaterina. Mit dem exklusiven Ekat Bundle, bestehend aus Ekaterinas Daily Essentials - dem Solgar® Magnesiumcitrat und dem Haut-Haare-Nägel-Komplex - will Ekaterina Leonova das Thema Healthy Aging in den Fokus rücken.Bereits ab dem 30. Lebensjahr beginnt der Körper, sich zu verändern, und die körpereigenen Reparaturmechanismen verlieren an Kraft. Diese altersbedingten Veränderungen hängen nicht nur von genetischen Faktoren ab, sondern werden auch stark vom Lebensstil und dem Umgang mit Umweltfaktoren beeinflusst. Neben einem achtsamen Lebensstil spielt eine ausgewogene Ernährung, reich an Mikronährstoffen, eine entscheidende Rolle dabei, den Körper in jeder Lebensphase zu unterstützen. Mikronährstoffe sind essenzielle Bestandteile der Ernährung, die in kleinen Mengen benötigt werden, aber positive Effekte auf die Gesundheit haben können. In Phasen, in denen eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen über die Ernährung allein nicht möglich ist, können Nahrungsergänzungsmittel eine wertvolle Unterstützung sein.Healthy Aging mit den Solgar® Daily Essentials von EkaterinaMit dem einzigartigen Ekat Bundle, bestehend aus Ekaterina's Daily Essentials - dem Solgar® Magnesiumcitrat und dem Haut-Haare-Nägel-Komplex - wird Healthy Aging zur Priorität. Seit über 75 Jahren entwickelt Solgar® innovative Supplements aus hochwertigen Inhaltsstoffen - jahrelang international erfolgreich und nun endlich auch in Deutschland erhältlich. Die vitalen Nährstoffe tragen dazu bei Wohlbefinden und äußeres Erscheinungsbild zu fördern.Magnesiumcitrat: Die geheime WunderwaffeFür Profitänzerin Ekaterina ist Magnesiumcitrat unverzichtbar, und nicht mehr aus ihrem Alltag wegzudenken. Das Multitalent trägt zu einer gesunden Funktion des Nervensystems bei und unterstützt den Energiestoffwechsel sowie Knochen und Muskeln. So erhält Ekaterina die Unterstützung, die sie benötigt. Ein wahres Allroundtalent für den privaten als auch den Profisportbereich und somit ein Teil von Ekaterinas Daily Essentials.- Magnesium sorgt für eine gesunde Muskelfunktion.Magnesium verringert Müdigkeit und unterstützt den Energiestoffwechsel - für ein vitales Leben.Haut-Haare-Nägel: Für den Golden GlowEkaterina legt großen Wert auf eine frische und gesunde Erscheinung. Kein Wunder also, dass der Haut-Haare-Nägel-Komplex von Solgar® ihr täglicher Begleiter für einen strahlenden Bühnenauftritt ist. Dieser einzigartige Komplex ist reich an Antioxidantien wie Vitamin C, Zink und Kupfer, die die Zellen bei oxidativem Stress schützen, sowie wertvollen Bestandteilen wie MSM (organischer Schwefel), L-Lysin und L-Prolin.- Vor allem das Vitamin C im Haut-Haare-Nägel-Komplex fördert die Bildung von Kollagen, für eine gesunde Funktion der Haut.- Antioxidantien wie Vitamin C, Zink und Kupfer schützen die Zellen vor oxidativem Stress.Die Ekat Daily Essentials sind ab sofort zum Preis von 75,62 EUR erhältlich.Weitere Informationen unter www.solgar.de/pages/angeboteÜber Solgar®Solgar® agiert seit über 75 Jahren erfolgreich am internationalen Mikronährstoffmarkt. Die Marke steht für innovative Produkte aus hochwertigen Inhaltsstoffen, ohne unnötige Zusatzstoffe, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Zielgruppe. Dabei steht Solgar® ein Experten-Team zur Seite, um Supplements auf höchstem Niveau zu entwickeln und immer mit der Zeit zu gehen. Ab jetzt ist Solgar® auch in Deutschland erhältlich.Solgar® ist eine Marke der pro medico Handels GmbH.Über PromedicoDas Grazer Unternehmen pro medico Handels GmbH verwandelt vielversprechende Gesundheitsprodukte in erstklassige Marken und unterstützt Apotheken umfassend in der Vermarktung und Kundenberatung.Pressekontakt:Christiane ViriyachittPR Solgar®CVPR | Philippsbergstraße 36 | D 65195 WiesbadenTel.: +49 177 308 52 38 | c.viriyachitt@cvpr.deCindy ThonhauserPublic Relations & Sustainability Managerpro medico Handels GmbH | Liebenauer Tangente 6 | A-8041 GrazTel.: +43 664 620 09 50 | cindy.thonhauser@promedico.atOriginal-Content von: Solgar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172709/5667667