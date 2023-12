EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Alzchem Group AG erweitert Vorstand: Aufsichtsrat bestellt Andreas Lösler mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum neuen CFO Trostberg, 8. Dezember 2023 - Die Alzchem Group AG, ein vertikal integrierter Spezialchemie-Anbieter mit führender Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten, erweitert ihr Vorstandsteam. In seiner Sitzung am 5. Dezember 2023 hat der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, Andreas Lösler mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum neuen CFO zu bestellen. Sein Vorstandsvertrag wird bis zum 31. Dezember 2026 laufen. Als CFO wird Herr Lösler das Vorstandsteam nachhaltig verstärken und die Ressorts Controlling, Rechnungs- & Finanzwesen, Investor Relations & Kommunikation, Personal, Informationstechnologie sowie Versicherung übernehmen. Andreas Niedermaier wird sich als CEO zukünftig verstärkt auf die Bereiche Strategie, Recht, Supply Chain, ESG und Risikomanagement konzentrieren. Markus Zöllner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Alzchem Group AG: "Andreas Lösler ist ein ausgewiesener Finanzfachmann, von dessen umfassender Expertise die Alzchem stark profitieren wird. Besonders erfreulich ist, dass er die Alzchem-Gruppe bereits seit 2012 beraten hat und schon seit 2022 interimistisch die Finanzabteilung leitet. Deshalb kann er seine hervorragende Arbeit ab dem 1. Januar 2024 als neuer CFO nahtlos fortsetzen." Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Andreas Lösler eine Lösung aus den eigenen Reihen gefunden haben - derart gut kennt er die Alzchem bereits. Was ich persönlich auch als wichtig erachte: Er passt nicht nur fachlich, sondern vor allem auch menschlich sehr gut zu uns. Das ist ein wichtiger Faktor, der auch maßgeblich zur Kontinuität innerhalb unseres Gremiums beiträgt. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit ihm die Erfolgsgeschichte der Alzchem weiter fortschreiben werden." Herr Lösler begann seine berufliche Laufbahn in dem auf internationale Rechnungslegung spezialisierten Beratungsunternehmen FAS AG in Stuttgart. Anschließend führte ihn sein Weg zu einem börsennotierten Beteiligungsunternehmen, in dem er die Integration neu erworbener Unternehmen in das Reporting verantwortete. Seit 2007 war Herr Lösler als Gründer und Geschäftsführer der DEOS Advisory GmbH tätig, die Unternehmen in sämtlichen Fragen der kapitalmarktorientierten Rechnungslegung und im Reporting berät. Bereits seit 2012 war er auch in der Alzchem-Gruppe beratend tätig und unterstützte das Unternehmen vor allem beim IPO 2017. Seit Juni 2022 leitet Herr Lösler interimistisch den Bereich Controlling & Rechnungswesen der Alzchem-Gruppe. Über Alzchem Alzchem ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Dabei profitiert Alzchem in besonderer Weise von den drei sehr unterschiedlichen globalen Entwicklungen Klimawandel, Bevölkerungswachstum und höhere Lebenserwartung. Zum Erreichen der daraus resultierenden gesellschaftlichen Ziele können Alzchem-Produkte mit einer Vielzahl verschiedener Anwendungen attraktive Lösungen bieten. Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie. Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für PCR-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Angebote sind eine Antwort unseres Unternehmens auf weltweite Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von rund 542,2 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 61,4 Mio. Euro.



