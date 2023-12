FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.12.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 900 (1080) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 1085 (1060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES MOONPIG PRICE TARGET TO 265 (250) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES WISE PRICE TARGET TO 590 (560) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BAE SYSTEMS TARGET TO 1290 (1220) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 400 (310) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HALEON PRICE TARGET TO 360 (365) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 350 (305) PENCE - JEFFERIES CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5600 (5800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 580 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1850 (1920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 2500 (2850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 310 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1910 (1980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 10300 (10500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 460 (470) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2075 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2900 (2850) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ITV PRICE TARGET TO 95 (106) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX CUTS RELX TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3100 (2915) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 915 (810) PENCE - 'REDUCE' - MORGAN STANLEY CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 700 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 500 (550) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3050 (3400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 2900 (3500)P - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 175 (205) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 550 (575) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS IMPERIAL BRANDS TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 1800 (2200) PENCE - RBC CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1175 (1300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS REDROW PRICE TARGET TO 750 (825) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 135 (145) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 750 (850) PENCE - 'UNDERPERFORM' - REDBURN RAISES LLOYDS TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 50 PENCE - SOCGEN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 864 (770) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 2900 (3800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'BUY'



